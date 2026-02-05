7品種ものいちごとチョコレートが競演！フルーツの目利きが手がける「ストロベリー＆チョコレートアフタヌーンティー」
◆7品種ものいちごとチョコレートが競演！フルーツの目利きが手がける「ストロベリー＆チョコレートアフタヌーンティー」
※写真は2名様分
創業100年の老舗青果仲卸が手がける表参道駅すぐのレストラン「DEK」にて、2026年3月31日（火）まで「ストロベリー＆チョコレートアフタヌーンティー」を開催中。
最高級「あまりん」など厳選された国産いちご7品種とチョコレートが共演する、プロの目利きとパティシエの技が光る逸品がずらり。希少な2種のいちごの食べ比べに加え、季節のフルーツを取り入れたセイボリーも充実。DEKならではのアフタヌーンティーを堪能して。
艶やかなハートが目を引くムースと、はじける果汁感とサクサク食感が魅力のタルト
■「紅ほっぺ」のビターチョコムース／静岡県産「紅ほっぺ」
いちごらしいしっかりとした甘酸っぱさが魅力の「紅ほっぺ」のピューレを、コク深いビターチョコレートのムースと合わせた1品。艶やかな赤いハートの中には、ローズが華やかに香るジュレを忍ばせて。いちご、チョコレート、ローズが三位一体となって重なり合う、余韻豊かな大人の味わい。
■「あまおう」とカカオサブレのプチタルト／福岡県産「あまおう」
チョコレートチャンククッキーを土台にした、香ばしさがたまらないプチタルト。マスカルポーネクリームといちご＆ルバーブのジャムを重ねることで、主役である「あまおう」の濃厚な甘みと果汁感が贅沢に引き立てられている。サクサクのサブレとジューシーないちごのコントラストを楽しんで。
とろりと広がる果実感のショコラと、華やかな香りがあふれる濃厚シュー
■「とちあいか」のボンボンショコラ／栃木県産「とちあいか」
香り高く際立つ甘みが特徴の「とちあいか」を使用し、ジューシーないちごソースを贅沢に閉じ込めたボンボンショコラ。フランス産クーベルチュールで薄くコーティングすることで、口に含んだ瞬間にとろりと広がる果実感を楽しめる。
■「べにたま」のショコラシュー／埼玉県産「べにたま」
香ばしいチョコレート生地のシューに、華やかな香りと強い甘みが魅力の「べにたま」を合わせ、生チョコレートをたっぷりと詰めた1品。仕上げにもフレッシュな「べにたま」を添えることで、いちごのみずみずしい甘みとカカオの豊かな香りを存分に堪能できる仕上がりに。
爽やかな柚子香るベリーヌにしっとりフィナンシェ、希少な2種のいちごに彩られた贅沢パフェも
■「紅ほっぺ」・柚子・ホワイトチョコのベリーヌ／静岡県産「紅ほっぺ」
柚子ジュレとホワイトチョコムースを重ねたグラスデザート。トップには生クリームとともに柚子の香りをまとわせた「紅ほっぺ」が添えられ、爽やかな酸味とムースの甘みが心地よく調和する。
■「恋みのり」のフィナンシェショコラ／長崎県または佐賀県産「恋みのり」
しっとりと焼きあげたチョコレートフィナンシェに、甘みと酸味のバランスがよい「恋みのり」のクリームとマスカルポーネを贅沢に。仕上げに添えたいちごとベルガモット香るジュレが、口の中に華やかな余韻を届けてくれる。
■「淡雪」と「あまりん」のミニチョコパフェ／佐賀県産「淡雪」・埼玉県産「あまりん」
2色のクリームやショコラクランブル、ブラウニーを重ねた多層的な味わいのミニパフェ。淡いピンクが美しい白いちご「淡雪」と、極上の甘みを誇る「あまりん」を贅沢にあしらった、今だけの主役級パフェを堪能して。
フルーツトマトや柑橘とともに。旬のいちごを五感で味わう、彩り豊かなセイボリー
■「あまりん」と金柑のカッペリーニ／埼玉県産「あまりん」
フルーツトマトのソースをベースに仕立てた冷製カッペリーニ。「あまりん」の濃厚な甘みと金柑の爽やかな甘酸っぱさが重なり、青果仲卸ならではの贅沢なフルーツ使いを堪能できる1品。
■「べにたま」とホタテのカルパッチョ／埼玉県産「べにたま」
強い甘みが特徴の「べにたま」を中心に、柑橘やキウイを合わせた彩り豊かなカルパッチョ。果実のフレッシュな酸味と風味が、ホタテの甘みとうまみをよりいっそう際立たせてくれる。
驚くほど濃厚な「あまりん」と、上品な甘みが広がる白いちご「淡雪」の食べ比べ
さらに、「DEK」が持つ“旬の国産フルーツそのもののおいしさを伝えたい”という思いから厳選された、稀少性と味わいを兼ね備えた2種のフレッシュいちごが用意される。プロの目利きが選んだ今だけの特別な味わいを、ぜひそのままの形で堪能して。
艶やかな赤色が印象的な埼玉県産の高級いちご「あまりん」は、酸味を忘れるほど突き抜けた濃厚な甘みが魅力。ひと口ほおばると、まるでスイーツのような極上の甘みに驚くこと間違いなし。 もうひとつは、ほんのりと桜色を帯びた淡いピンクの佐賀県産白いちご「淡雪」。白いちごの中では糖度が高く、穏やかな酸味が引き立てるやさしく上品な余韻は、まさに「淡雪」の名にふさわしい繊細さ。
甘酸っぱいいちごと、ほろ苦く香り高いチョコレートが織りなす、この季節だけの特別なアフタヌーンティー。表参道の洗練された空間で、甘い香りに満たされるご褒美タイムを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
厳選した国産野菜とフルーツを味わう、青果の老舗仲卸が手がけるレストラン
表参道駅から徒歩4分の「グラッセリア青山」内に位置する、旬の国産青果のおいしさを伝えるレストラン「DEK」。東洋一の青果物取扱量を誇る大田市場にて、100年の歴史を迎えた青果の老舗仲卸・株式会社船昌が、「春夏秋冬おいしい青果が身近にあふれる暮らし」を目指してプロデュースするレストラン。
1階はカジュアルにアラカルトメニューやイブニングハイティーが楽しめる「DEK KITCHEN」、2階は日本の四季折々の食材を贅沢に使用したコース料理やアフタヌーンティーを提供する「DEK DINING」の2フロア構成で、どちらも旬の国産青果を主役としたメニューが用意される。
