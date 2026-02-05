【写真クイズ】この食材の名前は？　皮むきが大変!?

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

■ころころ

正解：ペコロス

難易度：★★☆☆☆

旨みも甘さも凝縮されています

ペコロスは玉ねぎの仲間です。一般的な玉ねぎとの大きな違いはその小ささです。直径3〜4cmほどと、手のひらにいくつも乗るほどのサイズです。

ペコロスは、フランス語の「petit oignon（小さな玉ねぎ）」に由来する呼び名で、日本ではこのサイズの小玉ねぎをペコロスと呼んでいます。

玉ねぎの原産地は中央アジア〜中東とされていますが、小型の玉ねぎを料理に使う文化はヨーロッパで発達しました。地中海沿岸では古代ローマの時代から小型の玉ねぎが食べられていたという記録も残っています。

主な産地は愛知県や北海道で、愛知県では春先から初夏にかけて、北海道では夏の終わりから秋にかけて収穫の最盛期を迎えます。しかし、通常の玉ねぎと同様に非常に貯蔵性に優れた野菜であるため、収穫後も適切な環境で保管され、冬の間も途切れることなく市場に出回ります。

むしろ、冬の寒い時期に手に入るものは、貯蔵期間を経て適度に水分が抜けることで、甘みと旨みが凝縮されています。

食味の特徴は、その甘さにあります。生でも甘みがありますが、加熱すると糖度が10度を超えることもあり、スイカに匹敵する甘さになるといわれています。

皮をむいてそのまま鍋に放り込めば、煮込み料理では小さな宝石のように形を保ちながら、噛んだ瞬間、甘みがじゅわっと広がります。ポトフやシチューに入れると、普通の玉ねぎのように溶けてしまうことがなく、具材としての存在感がしっかり残るのが特徴です。

丸ごとローストすれば、外側は香ばしく、中はとろりとした甘さが際立ち、塩だけで十分に満足できる味わいになります。

また、ヨーロッパではピクルスの定番野菜としても知られています。肉料理の付け合わせとして添えられることが多く、酸味と甘みのバランスが料理全体を引き締めてくれます。

美味しいペコロスの見分け方

まず手に取ったときの締まり具合をチェックしてください。指で軽く押してもへこまないものは中身が詰まっていて新鮮です。押したときに柔らかさを感じるものは、傷みが進んでいることがあります。

皮の状態も要チェックです。薄い茶色の皮がぴたりと張りついているものは新鮮で、調理したときの甘さも際立ちます。皮が乾きすぎてパリパリと剥がれ落ちるものや、逆に湿り気を帯びているものは、収穫から時間が経っている可能性があります。

形は、できるだけ丸く均一なものを選ぶと扱いやすく、煮込みやローストでも火の通りが均一になります。丸ごと使うことが多いので、形が整っていると料理の見た目もきれいに仕上がります。

ペコロスの注目栄養素

特筆すべきは、香り成分「硫化アリル」です。血液をサラサラに保ち、血栓の予防をサポートする成分として知られています。

また、ビタミンB1の吸収を高める働きがあるため、豚肉などと組み合わせると疲労回復を促すことができます。

皮に近い部分に多く含まれるポリフェノール「ケルセチン」も見逃せない成分です。強い抗酸化作用を持ち、血管の老化を防ぐ働きがあるとされ、生活習慣病が気になる世代には心強い成分です。

そのほか、腸内の善玉菌の餌になるオリゴ糖や、余分な塩分を体の外へ出すカリウムも含まれています。

