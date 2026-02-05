東近江市の住宅で75歳の女性の顔面など切りつけ殺害しようとした疑い 住居・職業不詳の男（28）を逮捕 滋賀・東近江市
２月４日午後、滋賀県東近江市に住む７５歳の女性が、自宅で顔面などを刃物で切り付けられる事件があり、住居・職業不詳の２８歳の男が逮捕されました。
殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の秋山克也容疑者（２８）です。
警察によりますと、秋山容疑者は４日午後６時１０分ごろまでに、滋賀県東近江市内の住宅で、この家に住む友政まり子さん（７５）の顔面などを何らかの刃物で切り付け、殺害しようとした疑いがもたれています。
まり子さんは夫（７５）と息子の３人で暮らしていて、夫も自宅の敷地内で血だらけで立っていたところを、離れにいた息子が見つけたということです。
４日午後７時ごろに、「自分の親族が人を殺したと言っている」という通報があり、さらに、現場から５キロほど離れたコンビニエンスストアの店員から「不審者がいる」という趣旨の通報を受けて、警察官が駆けつけたところ、秋山容疑者を発見。その後、警察署で緊急逮捕したということです。
警察は秋山容疑者の認否を明らかにしていませんが、事件当時の詳しい状況や夫婦との関係性を調べています。