週末の土日にかけて、冬型の気圧配置が強まる見込みです。立春から続いた暖かさも一変し、上空の寒気がかなり強く、日本海側の地域では雪の降り方が強まり、大雪のところもあるでしょう。

7日(土)午前9時の予想天気図です。低気圧がオホーツク海に抜け、日本付近は冬型の気圧配置になりそうです。

日本海では北よりの風が強く、上空およそ1500メートルの寒気の予想は、8日(日)で九州や中国・四国でも−12度以下とかなり強まるでしょう。

7日(土)の雪と風の予想ですが、未明から朝にかけては山陰や九州など西日本でも雪が降るところがあるでしょう。

その後も、山陰から東の日本海側を中心に日本海からの風が吹き雪が降るでしょう。

8日(日)は、日本海西部で風が収束し発生、発達した雪雲が山陰から近畿北部にかけて流れ込んできそうです。北陸でも雪が降り続き、強まるところがあるでしょう。

週末にかけて、北陸では次第に雪の降る天気になるでしょう。近畿北部に近い福井県の嶺南では8日(日)は雪の降り方が強まるおそれがあります。

8日(日)は衆議院選挙の投票日ですが、日本海側の地域ではところによっては投票所に向かうのが困難になるおそれもあります。期日前投票の活用などを検討してください。