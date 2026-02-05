パク・ソジュン＆キム・ユジョン、約2万人規模の来日ファンミーティング開催決定 写真撮影やハイタッチ、お見送り会も
韓国の俳優 パク・ソジュンとキム・ユジョンが3月7日、神奈川・横浜ぴあアリーナMM にてファンと直接交流する特別なイベントを開催する。約2万人規模となる『C2U with Park Seo Jun ＆ Kim You Jung in Japan 〜Special Fan-Meeting〜』は、2人のプレミアムイベントとなる。
【写真全39枚】パク・ソジュン＆キム・ジウォンの密着ショット
Netflixドラマ『梨泰院クラス』をはじめ、『キム秘書はいったい、なぜ？』『サム、マイウェイ』、そして最新作『明日はきっと』（原題：ギョンドを待ちながら）など、数々のヒット作を通じて圧倒的な存在感を放ってきたパク・ソジュン。グローバルスターとして活躍する一方で、ファンとの距離を大切にする誠実な姿勢は、彼が長年にわたり愛され続けている理由の一つでもある。今回のファンミーティングでは、日本のファンに向けて感謝の気持ちを直接伝える予定だ。
『トンイ』『太陽を抱く月』などの作品で卓越した演技力を発揮し、多くの愛を受けてきたキャリア23年の俳優、キム・ユジョン。その後も『雲が描いた月明り』『とにかくアツく掃除しろ』『コンビニのセッピョル』、Netflixドラマ『マイ・デーモン』、最新作『親愛なるX』まで、ロマンスから現代劇、ファンタジーまで幅広いジャンルで主演を務め、確かな演技力と表現力を磨いてきた。日本でも多くのファンから支持を集める彼女は、今回のファンミーテイングで温かなトークと自然な笑顔で観客を魅了するだろう。
チケットは VIP席・SS席・指定席の全3種。写真撮影やハイタッチ、お見送り会など、直接触れ合えるプレミアムな特典が用意されており、ファンミーティングならではの「近さ」を感じられる内容となっている。
■『C2U with Park Seo Jun & Kim You Jung in Japan 〜Special Fan-Meeting〜』開催概要
日時：3月7日（土）昼公演 午後1時開演 夜公演 午後6時30分開演
会場：神奈川・ぴあアリーナMM
