話題作『鬼宮（ききゅう）』、3・2よりABEMAで配信へ ユク・ソンジェ＆キム・ジヨンのファンタジーロマンス時代劇
BTOBのユク・ソンジェ、宇宙少女のキム・ジヨン（ボナ）が主演を務める韓国ドラマ『鬼宮（ききゅう）』（全32話）が、3月2日よりABEMAで配信されることが決定した。本作は配信開始から1ヶ月間、全話無料で視聴できる。
【動画】“鬼”の呪いを描いたファンタジーロマンス時代劇『鬼宮』
本作は2025年4月に韓国で放送され、国内外で高い支持を集めた話題作。強い霊力を持つ少女と、悪神、そして王宮に巣食う“鬼”の呪いを描いたファンタジーロマンス時代劇となっている。
幼い頃から、悪神カンチョリに付きまとわれてきた霊力の持ち主・ヨリ。ある日、故郷を離れて久しい初恋の人・ユン・ガプが、検書官（コムソグァン）となって彼女の前に現れる。再会を喜び、共に漢陽へと向かうヨリだったが、旅の途中、ガプは何者かに殺され、その身体に悪神カンチョリが憑依してしまう。
愛する人の身体を取り戻すため、ガプの魂を探すヨリは、王宮に“悪鬼”が潜んでいることを知り、命がけで立ち向かうことに。やがてヨリは、憎むべき存在だったはずのカンチョリに、次第に心惹かれていき…。初恋、宿命、そして許されぬ恋。切なさと緊張感が交錯する物語が、壮大なスケールで描かれる。
本作で、霊力を持つヒロイン・ヨリを演じるのは、宇宙少女のボナとして人気を集めるキム・ジヨン。ヨリの初恋の相手・ユン・ガプには、BTOBのユク・ソンジェが出演し、さらにキム・ヨングァンが悪神カンチョリを熱演する。ユク・ソンジェとキム・ジヨンは、本作での演技が高く評価され、「2025 SBS演技大賞」最優秀賞を受賞した。
■キャスト
キム・ジヨン：ヨリ
ユク・ソンジェ：ユン・ガプ
キム・ジフン：イ・ジョン
キム・ヨングァン：カンチョリ
キル・へヨン：ノプトク
イ・ウォンジョン：カソプ
チョ・ハンギョル：ピビ
チャ・チョンファ：ヨングム
シン・スルギ：チェ・インソン
アン・ネサン：チェ・ウォヌ
ハン・ソウン：中殿パク氏
ユン・スン：クァク・サンチュン
キム・イングォン：キム・ウンスン
ソ・ドヨン：八尺鬼
■あらすじ
強い霊力を持つヨリは幼い頃より悪神カンチョリに付きまとわれていた。ある日、故郷を離れて久しい初恋の人ユン・ガプが検書官（コムソグァン）となってヨリの前に現れる。ヨリはガプと漢陽へ旅立つが、山中でガプが何者かに殺されてカンチョリがその体に乗り移ってしまう。恋しい人の体からカンチョリを追い出すためにガプの魂を捜すヨリは、王宮に悪鬼が潜むことを知る。ヨリは悪鬼と戦う中、憎んでいたはずのカンチョリにだんだん心ひかれていく。
