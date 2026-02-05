【「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」「モスチキン×クロミ マスコットセット」】 2月5日 発売 価格：各1,200円

モスフードサービスは、モスバーガーにおいて「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」と「モスチキン×クロミ マスコットセット」の店頭販売を2月5日より開始した。価格は各1,200円。販売期間は2月28日までとなり、数量限定のためなくなり次第終了する。

モスバーガーでは、マイメロディが50周年、クロミが20周年を迎えた2025年のアニバーサリーイヤーより、複数の企画を実施している。第3弾となる本コラボでは、「マイメロディ」がチキンナゲットに、「クロミ」がモスチキンに変身した手のひらサイズのマスコットとサイドメニュー（マイメロディ：チキンナゲット・クロミ：モスチキン）のセットが販売される。

「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」

価格：1,200円

内容：チキンナゲット（5コ入り）とマイメロディ ナゲットマスコットのセット ※ソース別売

マイメロディ ナゲットマスコット サイズ：約6×7.5cm（横×縦）

販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

「モスチキン×クロミ マスコットセット」

価格：1,200円

内容：モスチキンとクロミ モスチキンマスコットのセット

クロミ モスチキンマスコット サイズ：約7×10cm（横×縦）

販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

マスコット 使用イメージ

【注意事項】

※お一人様1種類につき2セット（計4セット）までのご購入とさせていただきます。

※マスコットはなくなり次第終了となります。

※マスコット単品での販売はございません。

※ネット特別予約で完売する可能性がございます。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662396