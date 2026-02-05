2児の母・西山茉希、彩り鮮やかな節分料理披露「我が家の手巻きの楽しみ方」に反響「ルール面白い」「盛り上がりそう」
【モデルプレス＝2026/02/05】モデルの西山茉希が2月4日、自身のInstagramを更新。彩り鮮やかな節分の手料理メニューを公開し、話題を集めている。
【写真】40歳2児のママモデル「子供が喜ぶメニュー」魚のほか肉料理も並んだ節分食卓
西山は「我が家の手巻きの楽しみ方」とつづり、食卓の写真を投稿。西山家流の手巻き寿司は「手巻き寿司のセットを用意したらじゃんけんをします」「勝った人から時計周りに隣の人の好みを考えて手巻きます」「完成したら相手に渡してみんなで乾杯して食べます」と、楽しそうな様子を披露している。
この投稿に「手巻き寿司ルール面白い」「盛り上がりそう」「とても豪華なメニュー」「美味しそう」「食欲そそる」「子供が喜ぶメニュー」などと反響が集まっている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
