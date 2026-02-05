山本圭壱･西野未姫、″鬼本圭壱″に無反応な愛娘との家族ショット
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と妻で元AKB48・タレントの西野未姫が３日、それぞれオフィシャルブログを更新。家族で３人での“節分ショット”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、山本は「鬼本圭壱」と題してブログを更新すると「節分でございまして 鬼になりました」と報告。「どうですか、鬼本圭壱は」とおどけたコメントを添えながら赤鬼に扮（ふん）した自身の姿を公開。
一方で、１歳の娘・にこりちゃんについては「微妙な感じになってしまいました」「にっこりにならない にこりさんです」とつづり、赤鬼姿の山本をじっと見つめる娘と、優しい笑顔で２人を見守る西野との家族ショットを披露。「終始こんな感じでしたとさ」と当時の様子を明かしている。
さらに山本は「悔しいのでもう一枚」と再び家族写真を撮影するも娘は相変わらず赤鬼に興味を示さず。「来年もう一度やってみます 無念」と来年へのリベンジを宣言。
一方、西野も同日ブログを更新し「恵方巻きを作ってみました」と節分メニューに挑戦したことを報告。１月４日には、第２子妊娠を報告しており、生ものが食べられない自身と娘の分には焼きサーモンを山本用には生のサーモンを用意したことを明かし「恵方巻きというよりか手巻き寿司になってしまったけど 思ってたより上手にできました」と満足げにつづった。
さらに「鬼との写真も載せておきます」と赤鬼に扮した山本と娘とのショットなどにぎやかで温かな節分のひとときが伝わってくる写真を多数公開。
これらの投稿にファンからは「無表情ニコリちゃん残念」「流石やまさん鬼のかっこ〜似合ってます」「パパ鬼さんに泣かなかったのね〜無な感じがかわいいよ」 「家族を大切にしていてとてもいいパパさん」「おいしそうな節分のお料理」「料理上手な奥様で、幸せですね」「赤鬼に変身してくれる、楽しい旦那様で幸せですね」「さすがミー」「季節の行事を大事にして未姫ちゃんなりに色々作ったりほんとに若いのに凄いな」などの声が寄せられている。
山本と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。
