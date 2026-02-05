上沼恵美子が１日に読売テレビで放送された「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、ともにＭＣを務める高田純次のボケに苦笑いを浮かべた。

番組には歌手の天童よしみがゲスト出演。冒頭で上沼は「天童よしみさんにお越しいただきました。新曲がこのあいだ出たところです」と天童が「旅路」をリリースしたことを伝えた。高田が「ほやほやだ。そんな感じがします」と言うと、上沼は「どんな感じやねん」とツッコんだ。

エンディングで上沼が「よしみちゃんはね、『旅路』という新曲を出したばっかりなんです。今年はこれで勝負します」とふたたび新曲を紹介。天童が「ありがとうございます」と礼を述べると、高田が「僕はいぼ痔」と尻に手をやって爆笑を誘った。天童は「嫌やわ、それ」と嘆くようにポツリ。上沼は苦笑いをうかべて「最低っ！新曲にかけて、いぼ痔て」とツッコミを入れた。

天童が「ひどいわ、いぼ痔って」と嘆くと、高田は「『旅路』のほうがいい曲だから」とフォロー。上沼は「当たり前や」とし、「天童よしみ『旅路』。どうかよろしくお願いします」と観客に手を振った。