ジルスチュアート ビューティ♡特別復刻のプチパティスリーコレクション

ジルスチュアート ビューティはブランド20周年を記念し、2012年発売の「Patisserie Collection」を特別復刻♡カスタードの甘さを思わせるオードトワレやチーク、リップ、ミラーなど、毎月登場する限定アイテムで、プチパティスリーの世界観を楽しめます♪甘くときめく香りと彩りで、メイクタイムをより幸せにしてくれるマンスリーコレクションです。

甘美な香り♡オードトワレ

2026年2月20日（金）限定発売の「プチパティスリー オードトワレ」は、カスタードやバニラ、ナッツの香りがふんわり広がる20mL・3,300円（税抜3,000円）の限定アイテム。

クリームたっぷりのスウィーツのような甘さを感じる香りは、気分を華やかに盛り上げ、プチパティスリーにいるかのようなときめきを楽しめます。

香調はTOP～MIDDLE～LAST Noteでバニラとナッティが奏でる優しい甘さです。

春の光に映えるperiperaティント♪ちゅる桃リップ全22色

彩りも可愛い♡チーク＆リップ

ミックスブラッシュ コンパクト（限定復刻）



価格：6,600円

4色を重ねることで、イノセントなツヤ感とふんわり血色感を演出。フルーツとクリームを思わせる甘い彩りで、専用ブラシ付き（100%人工毛）。

2026年3月13日（金）発売

リップブロッサム バーム



価格：全2色 各3,520円

カスタードたっぷりのティラミスをイメージしたクリーミィピンクのパレットで、ぷるんとした唇を実現。ブルームモイスチャライジングオイル配合で、しっとりとろける塗り心地♪

清涼感とツヤ感で、唇にふんわり甘い彩りを添えます。

2026年4月17日（金）発売

便利で可愛い♡ミラー＆ポーチ

プチパティスリー コンパクトミラー II



価格：3,300円

ヴィンテージ調のマットホワイトで、スタンディングタイプ。顔全体が確認できる大きめサイズ（120mm×100mm）。

限定ポーチ



ラベンダーカラーに「J」と20周年ロゴの刺繍入り。メイク小物の収納や持ち運びに便利で、限定コレクションの世界観をより楽しめます♡

2026年5月22日（金）限定

ジルスチュアート ビューティ♡特別復刻で甘美な時間

ジルスチュアート ビューティの「Patisserie Collection」特別復刻は、オードトワレ 20mL 3,300円、ミックスブラッシュ コンパクト 6,600円、リップブロッサム バーム 各3,520円、コンパクトミラー II 3,300円など、毎月登場する限定アイテムでプチパティスリーの香りと彩りを楽しめます♡

甘くときめく香りでメイクタイムをより幸せに♪