芸能事務所「ＴＯＢＥ」は５日、平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太による３人組グループ・「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ」が世界最大手のタレントエージェンシー「ＷＭＥ」と契約したと発表した。今後は全世界における代理業務をＷＭＥが行い、活動をサポートする。マネジメント業務は引き続きＴＯＢＥが行う。

今回の発表を受け、Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉはコメントを発表。「ＷＭＥの皆さんとご一緒できることになり、うれしく思っております。新しい環境で自分たちの可能性や表現の幅をさらに広げていけると感じています。今後とも応援よろしくお願いします」とした。

Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉは、２０２４年に米国で開催された世界最大級の野外音楽フェス「Ｃｏａｃｈｅｌｌａ Ｖａｌｌｅｙ Ｍｕｓｉｃ ａｎｄ Ａｒｔｓ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ２０２４」に出演。出演後には楽曲「ＧＯＡＴ」が、米国ｉＴｕｎｅｓ総合チャートで１０位、Ｈｉｐ−Ｈｏｐチャートで３位にランクインし、大きな話題を集めていた。２０２５年には米国開催の音楽フェス「Ｈｅａｄ Ｉｎ Ｔｈｅ Ｃｌｏｕｄｓ」にも出演していた。

ＷＭＥは米国を拠点とする世界最大手のタレントエージェンシーの一つ。グループは今後、国内外でさらなる活動の場を広げていく。