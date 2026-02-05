プライベートバンクとは、富裕層向けの銀行サービスのこと。資産額には最低基準があり、日本のプライベートバンクでは一般的に1億円以上が目安。外資系プライベートバンクになると、資産数十億円〜100億を超える「超・富裕層」でなければ門前払いになるといいます。本記事では、茺島成士郎氏の著書『現役プライベートバンカーがこっそり教える億万長者の資産運用』（すばる舎）から一部を抜粋・編集し、“選ばれし者だけが入れる世界”ともいわれる「外資系プライベートバンク」について詳しく解説します。

富裕層の資産を守るスイス発「プライベートバンク」の歴史

プライベートバンキングの本場と言えばスイスですが、その起源は十字軍遠征の時代（11世紀）にまでさかのぼります。

十字軍に参加する騎士たちは、本国に残す財産の管理をスイスの修道院や聖職者に頼みました。その後、商人や職人などの非聖職者の市民がその役割を引き継ぐようになり、自分の家や店舗で金貨や貴重品を預かり、手形や為替などの金融取引を行うようになりました。これがプライベートバンクの始まりとされます。

フランス革命やナポレオン戦争などが起きた18世紀から19世紀にかけてのヨーロッパの混乱期にも、スイスは中立国として政治的な安定を保ち、オスマン帝国を除く全ヨーロッパ各国代表が集まった1815年のウィーン会議において、永世中立国として承認されました。このこともスイスのプライベートバンクに対する信頼感を高め、ヨーロッパ各国から富裕層が資産を預けるようになりました。

この時期には、有名なプライベートバンクが続々と設立されています。たとえば、ロンバー・オディエは1796年設立、ピクテ銀行は1805年設立、ジュリアス・ベアは1890年に創業しています。

また、1934年にはスイス銀行法が制定され、銀行秘密や口座番号制度などが導入されました。これらの制度は、プライベートバンクの顧客のプライバシーを保護する役割を果たしました。

伝統的なスイスのプライベートバンクは、「パートナーシップ制」をとってきました。2人以上の者（パートナー）が金銭等を出し合い、共同で事業を営み、最低でもひとり以上のパートナーが「無限責任」を負う経営形態です。

無限責任とは、事業で損失が発生した場合には、あらかじめ提供した金銭等に限定せずパートナー個人が経済的な責任を負うことであり、最後までその返済を保証する制度です。つまり、パートナーは事業運営において中心的な役割を果たすと同時に、その経営責任をも引き受けます。

万が一の倒産や破綻のときの負担はとてつもなく大きく、平たく言えば、ビジネスに失敗したときには金融財産や不動産はもちろん、住んでいる家屋敷まですべてを失ったうえに、莫大な借金も背負うことになります。

これがあるからこそ、伝統的にスイスのプライベートバンクは取引相手や顧客から高い信頼を得てきました。ただ、時代の流れもあって、無限責任の銀行経営が国際的な金融リスクを高めてしまうことが指摘されるようになり、加えて国際的な規制や行政の監督に対応できないことから、この制度は2014年に禁止されてしまいました。

こうした歴史的経緯から、老舗のプライベートバンクにとっては、最大の顧客は創業ファミリー自身です。創業家のメンバーがビジネスを所有し、かつ実際に経営にあたっています。こうした点も、超・富裕層の資産を後世に守り伝えるための長期的で堅実な運用を担保している、と評価されています。

外資系プライベートバンクの持つ「地球規模で顧客をサポート」できるという強み

このほか、メジャーな外資系のプライベートバンク（部門を含む）としては、欧州のUBS（スイスユニオン銀行）、米国のJPモルガンやバンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタンレーなどがあります。

これら外資系プライベートバンクの最大の強みは、世界中のマーケットや商品にアクセスできるネットワークです。たとえばスイス系のプライベートバンクでは、自社でヘッジファンドを持っていたり、世界各地の不動産プロジェクトや未公開株への投資口を用意していたりします。2023年にUBSに買収されたクレディ・スイスも、仕組債に強みを持つことで有名でした。

またJPモルガンのプライベートバンクでは、顧客一人ひとりにカスタマイズした資産運用・相続プランを提供し、その透明性と実績が評価されています。JPモルガンは2022年にADVレイティングス社が発表した「世界のベスト・プライベートバンク」にも選出されるなど、グローバルな市場で高い評価を受けています。

このほか、世界的なビジネスの展開や海外移住を視野に入れる富裕層にとっては、多言語・多通貨でのサービスが可能な点も外資系プライベートバンクの利点となるでしょう。

たとえばUBSなどは世界中に拠点があり、日本語はもちろん英語や中国語などの主要言語で問題なくコミュニケーションできます。日本の富裕層がシンガポールに資産を移したいと思えば、UBSのシンガポール支店を紹介してスムーズに口座開設を手配してくれる、といった具合です。

国際的なネットワークが広いため、海外拠点同士の連携でクロスボーダーの資産移転や海外不動産購入などもサポートできます。また富裕層の子弟が海外留学・赴任をする際にも、現地での資産管理を支援するサービスがあり、まさに地球規模で顧客をサポートする体制を用意しています。

弱点は、日本の税制や法務については弱いケースがあることでしょうか。

「選ばれし超・富裕層」だけに門戸が開かれる

歴史を振り返ると、外資系のプライベートバンクの日本市場への参入は、決して平坦な道ではありませんでした。

1980年代にシティバンクが日本でプライベートバンキングを始め、その後、HSBC（香港上海銀行）やソシエテ・ジェネラル（フランス）なども日本での富裕層ビジネスに参入してきましたが、必ずしも成功したとは言えず、撤退や事業規模の縮小を繰り返してきました。

理由はいくつかあります。第1に、日本では日系金融機関の営業パーソンと顧客との結びつきが強く、外資が割って入る隙が小さかったこと。第2に、日本の富裕層にリスク商品を売り込むのが難しかったこと（以前は、いまほど金融リテラシーが高くなく、安全志向が強かった）。第3に、日本市場特有の規制や商習慣への対応コストです。

外資系が自国で使っているITシステムが日本ではそのまま使えず、日本語対応のシステム構築や、日本の法制度への対応に多額の投資が必要だったことがハードルになりました。

こうした経緯から、外資系プライベートバンクの多くは、現在では日系金融機関との提携という形で国内プライベートバンクサービスを提供しています。

外資系プライベートバンクのサービスの実態を、UBSの例でお伝えしましょう。100億円の資産を持つ富裕層Bさんは、外資系金融機関であるUBSのプライベートバンクサービスを利用していますが、担当のプライベートバンカーは日本人です。

ポートフォリオの構築にあたっては、香港やチューリッヒのUBSチームとも連携し、米ドル建てのグローバル株式ファンド、ユーロ建ての社債ポートフォリオ、アジア新興国のプライベートエクイティなど多様な商品が提示されました。さらに、Bさんの興味に合わせて美術品を担保に融資を受けるスキームや、ヨーロッパのスタートアップ企業へのベンチャー投資などの提案もあったそうです。

ハワイの別荘購入もサポートしてくれ、スイス本店の専門部署と協力して、多国籍な資産にまたがる相続プランも提案されています。

Bさんは日常の国内取引では引き続き日系のメガバンクを使っていますが、グローバルな運用と資産保全の一部をUBSに任せることで、資産ポートフォリオの国際分散とリスクヘッジを実現しています。

外資系プライベートバンクは最低預入額が高いため、相当の超・富裕層でなければ門前払いとなります。逆に言えば、外資系プライベートバンクと取引することは、それ自体が一種のステータスシンボルであり、「自分は世界に通用する富裕層だ」という自負につながる側面もあるかもしれません。

外資系プライベートバンクは「選ばれし超・富裕層がグローバルに活用するサービス」と言えるでしょう。





茺島成士郎

シニア・プライベートバンカー

株式会社WealthLead 代表取締役