TOHOシネマズ 新宿が、2月25日にリニューアルオープンすることが発表された。

今回のリニューアルでは、スムーズな鑑賞体験を提供するためのシステム導入や設備の拡充が行われる。飲食販売では、館内ロビーへのセルフオーダー端末設置に加え、スマートフォンからフードやドリンクを注文できるモバイルオーダーが導入され、注文から受け取りまでの時間が短縮される。また、定額で好きなドリンクがおかわり自由になる「ドリンクステーション」も新たに導入される。

座席に関しては、広々としたプライベート空間を確保できる「プレミアボックスシート」が増設される。これまでの「スクリーン7」と「スクリーン9」に加え、新たに「スクリーン10」にも導入され、より没入感のある映画体験が可能となる。追加料金は鑑賞料金プラス1,000円。

そのほか、自動券売機やグッズ売場「The Store」のレイアウト変更を行い、利便性の向上を図る。なお、リニューアル工事に伴い、2月13日から2月24日までは休館となり、営業再開は2月25日午前9時を予定している。（文＝リアルサウンド編集部）