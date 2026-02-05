気象庁によりますと、きょう（５日）中国地方・四国地方は、高気圧に覆われておおむね晴れているということです。

【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 2月5日（木）～10日（火）雪雨シミュレーション【気象庁 5日現在】

雪と雨のシミュレーションでは7日（土）から８日（日）にかけて日本海側を中心に広い範囲で雪雲の予報となっています。四国地方でも一部地域で雪雲がかかる予想となっています。

※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

▶5日（木）～１０日（火）中国・四国地方の雪雨シミュレーション画像

５日（木）

【中国地方】

広島県は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。



岡山県は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。



山口県は気圧の谷や湿った空気の影響によりおおむね曇りで、雨が降る所があるでしょう。



鳥取県は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



島根県は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。



【四国地方】

香川県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。



愛媛県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。



高知県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。



徳島県は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。

６日（金）

【中国地方】

広島県は寒気や湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。



岡山県は寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では午後は雪や雨の降る所がある見込みです。



山口県は高気圧に覆われておおむね晴れとなりますが、気圧の谷や寒気の影響により次第に曇りとなり、雪や雨が降る所があるでしょう。



鳥取県は寒気や湿った空気の影響で曇り、夕方から雨や雪が降る見込みです。



島根県は寒気や湿った空気の影響で曇り、夜は東部や隠岐を中心に雨や雪が降る見込みです。



【四国地方】

香川県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。



愛媛県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。



高知県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。



徳島県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。

６日（金）

７日（土）

９日（月）

１０日（火）

