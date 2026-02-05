悲願達成もラームは不満！ LIVゴルフの世界ランキングポイント獲得は「他のツアーと同じ扱いを受けていない」
＜LIVゴルフ第1戦 at リヤド 初日◇4日◇リヤドGC（サウジアラビア）◇7464ヤード・パー72＞OWGR（公式世界ゴルフランキング）は2月3日、LIVゴルフが2026年シーズンから世界ランキングポイントを獲得すると正式発表した。この発表を受け元世界ランキング1位のジョン・ラーム（スペイン）は、悲願達成で大喜び…とはいかなかった。
【写真】松山英樹も会場でケプカを歓迎
LIVゴルフ開幕戦のリヤド大会初日を5アンダーの4位タイで終えたラームは、「ポイントを獲得できているのは素晴らしいことだ、ツアーが認められたことは素晴らしい」と評価しつつも、「ポイントを得るのは個人競技でトップ10に入った選手だけ、他のツアーと同じ扱いを受けていないことは気に入らない」と不満を口にした。出場選手57名中ポイントを得るのは上位10位タイまでと制限がある。「ポイントを得るのがトップ10だけというのは公平ではないか。少人数開催でもフルポイントを獲得する大会や、全出場選手がポイントを得られる大会があるだろう？だから、改善すべきだ」と主張した。昨シーズン、ラームは13大会に出場し、トップ10入りは12度。もし昨年もポイント獲得制度が実施されていたなら、12大会で世界ランキングポイントを獲得できていたことになる。現在、ラームは世界ランキング97位。しかし、現行のランキングシステムではトップ10入りを逃してポイントを得られなければ、同週にポイントを失うことにもなる。「一部の選手にとっては良いことだが、実際にはポイントを獲得するどころか、失う可能性もある」11位以下であれば実質“予選落ち”と同等になり、出場試合数の分母が加算されるからだ。それでもLIVゴルフが今後、「同等に認められるためのステップとなったことには感謝している」と話した。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
LIVゴルフがついに“世界ランキングポイント”獲得へ「男子プロゴルフの変容する状況を反映させるため」
今週開幕するLIVゴルフに日本勢2人目の挑戦者 浅地洋佑が明かす新たな覚悟「チャンスはある」
LIVゴルフ、来季は“ワイルドカード”が3枠増 1試合あたりの出場人数は54人から57人へ
マスターズよりもLIVに魅力？ 全米大学覇者がLIVゴルフ加入の衝撃発表
ケプカはPGAツアー電撃復帰も デシャンボー、ラーム、スミスはLIV残留へ「どこにも行くつもりはない」
【写真】松山英樹も会場でケプカを歓迎
LIVゴルフ開幕戦のリヤド大会初日を5アンダーの4位タイで終えたラームは、「ポイントを獲得できているのは素晴らしいことだ、ツアーが認められたことは素晴らしい」と評価しつつも、「ポイントを得るのは個人競技でトップ10に入った選手だけ、他のツアーと同じ扱いを受けていないことは気に入らない」と不満を口にした。出場選手57名中ポイントを得るのは上位10位タイまでと制限がある。「ポイントを得るのがトップ10だけというのは公平ではないか。少人数開催でもフルポイントを獲得する大会や、全出場選手がポイントを得られる大会があるだろう？だから、改善すべきだ」と主張した。昨シーズン、ラームは13大会に出場し、トップ10入りは12度。もし昨年もポイント獲得制度が実施されていたなら、12大会で世界ランキングポイントを獲得できていたことになる。現在、ラームは世界ランキング97位。しかし、現行のランキングシステムではトップ10入りを逃してポイントを得られなければ、同週にポイントを失うことにもなる。「一部の選手にとっては良いことだが、実際にはポイントを獲得するどころか、失う可能性もある」11位以下であれば実質“予選落ち”と同等になり、出場試合数の分母が加算されるからだ。それでもLIVゴルフが今後、「同等に認められるためのステップとなったことには感謝している」と話した。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
LIVゴルフがついに“世界ランキングポイント”獲得へ「男子プロゴルフの変容する状況を反映させるため」
今週開幕するLIVゴルフに日本勢2人目の挑戦者 浅地洋佑が明かす新たな覚悟「チャンスはある」
LIVゴルフ、来季は“ワイルドカード”が3枠増 1試合あたりの出場人数は54人から57人へ
マスターズよりもLIVに魅力？ 全米大学覇者がLIVゴルフ加入の衝撃発表
ケプカはPGAツアー電撃復帰も デシャンボー、ラーム、スミスはLIV残留へ「どこにも行くつもりはない」