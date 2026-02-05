男性3人組「Number＿i」が世界最大手のタレントエージェンシー「WME」と契約した。今後は全世界における代理業務をWMEが行い、3人の活動をサポートしていく。

3人は2024年のデビュー直後である同4月に米国で開催された世界最大級の野外音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」に出演。出演後にはデビュー曲「GOAT」が、米国iTunes総合チャートで10位、Hip―Hopチャートで3位にランクインした。昨年はアジアの音楽やカルチャーを世界に発信する米国開催の音楽フェス「ヘッド・イン・ザー・クラウドズ」にも出演するなど日本国外での活動を着実に拡大してきた。

WMEは、125年以上の歴史を誇る世界最大手のエージェント業務を行う。エンターテイメントやスポーツなど分野は広く、音楽ではブルーノ・マーズやビリー・アイリッシュらのエージェント業務を行ってきた。

昨年、本紙の取材に応じたTOBEの滝沢秀明社長は「米国進出のきっかけを作りたい」と明かしていた。それだけに今回の契約をきっかけに、3人の活動がさらに国内外に広がっていくことになりそうだ。

以下、Number＿iコメント全文

今回、WMEの皆さんとご一緒できることになり、嬉しく思っております。新しい環境で自分たちの可能性や表現の幅をさらに広げていけると感じています。今後とも応援よろしくお願いします。