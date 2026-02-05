退職代行サービス「モームリ」の利用者に関する法律事務のあっせんを受けたとして、警視庁は５日、弁護士法人「オーシャン」（東京都港区）代表の弁護士（４５）（目黒区）ら男３人を弁護士法違反（非弁提携）容疑で東京地検に書類送検した。

同庁は２０２３年２月以降、モームリの運営会社から利用者の紹介を受け、報酬を支払っていたとみている。

捜査関係者によると、ほかに書類送検されたのは、弁護士法人「みやび」（港区）代表の弁護士（４８）（渋谷区）と事務員（４３）（栃木県栃木市）。

３人は２４年７〜１０月、モームリの運営会社「アルバトロス」（横浜市）社長の谷本慎二容疑者（３７）らが弁護士資格を持たないにもかかわらず、退職を希望する利用者計６人の法律事務のあっせんを受けた疑い。

同法は、弁護士が無資格者から顧客の紹介を受ける「非弁提携」を禁じている。

谷本容疑者らは、未払い賃金や残業代の請求など法的な交渉が必要な利用者らを法律事務所に紹介。弁護士らは、同社の提携先とする労働組合の賛助金や、広告業務の委託費など実態がない名目で、１人あたり着手金の３割にあたる１万６５００円の報酬を支払っていたという。

警視庁は５日、法人としてのアルバトロス社と二つの弁護士法人も、同法違反（非弁行為や非弁提携）容疑で同地検に書類送検した。

同社は谷本容疑者らが３日に逮捕された後、新規のサービス利用や無料相談の受け付けを停止した。