女優藤原紀香（54）が5日までにブログを更新。父の死去を報告した。

藤原は、出演していた舞台「忠臣蔵」が大千秋楽を迎えたことを報告し、来場者らへ感謝。同舞台で主演の上川隆也演じる大石内蔵助の妻・大石りく役を演じた思いをつづるとともに「公演期間中、父が身罷りました」と明かした。

「急なことで大きなショックもありましたが、関西公演の場当たりリハーサル前日に、通夜・葬儀を執り行い、自身も父を見送ることができました」と報告。

「カンパニーの皆さんのご心配やご負担につながってはいけないと思い、舞台プロデューサーと所属事務所の方のみにお伝えし、カンパニーの皆さまには、お話しせずにおりました」と報告が遅れた事情を説明した。

「誰もが一度は経験することであり、仕方のないことと思って仕事に励んでおりました。が、言葉にならない喪失感が胸に差し込んでくることもありました。そんな時は、意識的に明るい色の服を身にまとったり、気持ちを外へ向けることで、心の均衡を保っておりました」と、父を亡くした悲しみを隠しながら舞台を続けた期間を振り返った。

続けて「時代劇が好きだった父は、以前私が参加した、堤さん×上川座長の舞台『魔界転生』も大好きで、何度も観に来てくれました。また、高橋克典さんがつとめておられる『大岡越前』も、楽しみに観ておりました」としのび、「この忠臣蔵の関西公演も、本当に楽しみにしてくれていた父なので、きっと天より、観てくれていたことと思います」と亡き父に思いをはせた。