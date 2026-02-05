◇垂水悠（２３）徳島支部１２８期

１月１５日、デビューから４年８か月で初優勝を飾った。「やっと優勝できて肩の荷が下りました。何か優勝しないといけないっていう気持ちがちょっと抜けて楽な感じになりましたね。優勝戦１号艇でのプレッシャーもそこまではなくて、普通の一般レースみたいな感じでいけました」と平常心で臨めたことが、好結果をもたらしたのだろう。

ただ、現状には満足はしていない。２０２６年後期適用勝率は４日現在で５・２５。Ａ級初昇格に向けて「今のままだと厳しいので、とりあえずは勝率５・７０くらいまでは上げたい。それと僕はまだ出走回数も少ないので上げられるだけ上げたい。余裕を持って期末にはいきたいんです。いつも期終わりに焦ってあたふたしている自分がいるので…」と過去の経験も踏まえて青写真を描いている。

現在、初のＧＩとなる鳴門・四国地区選手権競走で奮闘中。その胸中は「高校の部活（ハンドボール）の方が緊張しますね。ハンドボールは全員の思いを背負ってゴールしますけど、レースは自分との戦い。でも、初めてのＧＩレースが地区選で良かったなと思います」と落ち着いている。「正月戦みたいな感じがあって徳島支部もたくさんいるんで心のよりどころがいっぱいあるのでいいですね」といつもの仲間たちがそばにいるのは心強い限りだ。

当然、師匠・堀本和也（３６＝徳島）の存在も大きい。「師匠は、３月にはもう１個上（蒲郡ＳＧクラシック）に行く」と秘める思いもある。３日目にはＧＩ初勝利。師匠とともに水面に飛び込み、喜びを分かちあった。

各地の地区選に出場している同期も心の支えだ。藤原早菜（下関）、飛田江己（多摩川）、米丸乃絵（からつ）、鰐部太空海（とこなめ）。「みんなで気合は入れていこうとは話しているんです」と明かす。

「今年は年男の厄年で本厄なので控え目にいきたい自分もいるんで」と控えめに話す一方で「ホントは１着も欲しい。でも、そう思ったら何かやらかしてしまいそうな自分もいるんで、そこはちょっと抑えつついきたい」。先走る思いを秘めつつ冷静に目の前の戦いに臨む。