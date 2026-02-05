【積極性アップ】フリー打撃で「見逃し」は厳禁？ 実戦で積極性を生む練習の鉄則【少年野球 デキるプレイ56】
【打つとき】練習のときは際どいストライクもすべて振ろう
【どうして？】→ 実戦でも積極的なバッティングができるから
バッティング練習、とくにコーチなどに投げてもらってのフリー打撃で、ときおり、明らかにストライクの球を見逃す選手がいるが、これはいただけない。練習ではむしろ、際どいコースも、全部打つつもりで打席に入ろう。
際どいコースのストライク、ボールを見極める「選球眼」は試合では重要だが、フリー打撃はあくまで「打つ技術」をつけるための練習。
もちろん、コースによっては打ちづらいところもあるだろうが、むしろ練習のときに、さまざまなコースを打ち、ときに打ち損じる経験を重ねることで、自分の得意、不得意なコースを知ることができる。
また、同時に、ルール上の「ストライクゾーン」とは別に、自分が得意な“自分にとってのストライクゾーン”を確立することができる。
フリー打撃での積極的な姿勢は、試合でもそのまま出ることが多い。学童野球の監督からは「試合で『見逃し三振』する選手は、バッティング練習でも消極的な選手が多いね」という声も聞く。
練習では、ストライクはすべてフルスイングで捉える気持ちで臨もう。バッティングで大切なのは、「ストライクを強く振れる」ことなのだから。
【出典】『少年野球 監督が使いたい選手がやっている！ デキるプレイ56』監修：江藤省三