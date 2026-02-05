ますだおかだ岡田、娘・結実の第1子出産報告を“らしさ”全開で祝福 孫の誕生に「閉店ガラガラ おめでとう」
お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右（57）が5日、自身のインスタグラムできのう4日に娘で俳優の岡田結実（25）が第1子出産を報告したことに触れ、祝福の言葉を贈った。
【写真】第1子出産を報告した岡田結実
岡田はインスタのストーリーを更新。娘・結実が第1子出産を報告した文書を引用し、「閉店ガラガラ おめでとう」とスタンプ付きで祝福した。
岡田結実は2000年4月15日生まれ、大阪府出身。B型。2001年、1歳で子役モデルとしてデビュー。子供向け教育番組『天才てれびくん』シリーズやファッション誌『ニコ☆プチ』の専属モデルとして活躍。俳優やタレントとしてに活躍。父はお笑い芸人の岡田圭右。25年4月3日に自身のSNSで結婚を報告していた。
