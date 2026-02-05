高橋カーテンウォール工業<1994.T>が大幅反発している。４日の取引終了後に集計中の２５年１２月期連結業績について、営業損益が従来予想の１億円の赤字から１億１２００万円の黒字（前の期比８１．１％減）へ、最終損益が５５００万円の赤字から１億９０００万円の黒字（同４８．９％減）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。



売上高は７３億５０００万円の従来予想に対して７３億３８００万円（同２１．８％減）とほぼ予想通りの着地となったものの、ＰＣカーテンウォール事業で工場稼働率の向上や一部大型案件の収益性の改善、追加売り上げの計上などがあり粗利益率が改善したことが寄与した。また、アクア事業で受注が好調に推移し収益が増加したことなども貢献した。



出所：MINKABU PRESS