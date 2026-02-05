たけびし<7510.T>は各種ＦＡ機器や産業機械、半導体、デバイス・エンベデッド機器などを販売。既存の枠組みを超えた「モビリティ」「マテリアル」「エネルギーソリューション」「ＤＸ推進」などビジネスモデルの変革に注力している。



１月３０日に公表した２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算は、営業利益が前年同期比３１．７％増の３２億２３００万円で着地した。半導体・デバイス分野では、セキュリティーカメラのＯＤＭ（委託者のブランドで製品を設計・生産すること）ビジネスや電子部品実装機向け産業用パソコンなどが伸長。放射線がん治療装置や医療用診断装置も好調だった。通期の営業利益予想は従来通り３７億円（前期比８．０％増）で据え置いているが、進捗率が８７％に達していることから通期の上振れが期待できそうだ。



株価は１月２２日に昨年来高値２４１７円をつけたあとは上げ一服商状。ただ、日足チャートは２５日移動平均線や７５日移動平均線が上昇基調にあり、ＰＢＲに割安感があることから押し目は積極的に狙ってみたい。（参）



出所：MINKABU PRESS