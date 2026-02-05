ＭＵＴＯＨがストップ高カイ気配、ブラザーが１株７６２６円でＴＯＢ実施へ◇

ＭＵＴＯＨホールディングス<7999.T>がストップ高の水準となる前営業日比５００円高の３４８０円でカイ気配となっている。４日の取引終了後、ブラザー工業<6448.T>が同社に対して完全子会社化を目的とするＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の１株７６２６円にサヤ寄せする動きを見せている。



買付予定数の下限は３０４万２７００株（所有割合６６．２９％）で、上限は設定しない。買付期間は２月５日から３月２３日までを予定する。ＴＯＢが成立した場合、ＭＵＴＯＨ株式は所定の手続きを経て上場を廃止する見通し。ブラザーはＭＵＴＯＨを完全子会社化することで、産業用プリンター領域の製品ラインアップ拡大と事業基盤強化につなげる。



ＭＵＴＯＨはＴＯＢに対し賛同の意見表明を行い、株主に対して応募を推奨した。東京証券取引所は４日、ＭＵＴＯＨを監理銘柄（確認中）に指定している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS