気象庁によりますと、関東甲信地方は、晴れや曇りで、伊豆諸島では雨や雷雨となっている所があります。

5日（木）～10日（火）の雪雨シミュレーション

５日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、伊豆諸島では雨や雷雨となる所があるでしょう。

６日は、低気圧が北海道から千島近海へ進み、次第に冬型の気圧配置となる見込みです。また、伊豆諸島付近は気圧の谷となるでしょう。このため、晴れや曇りで、雨や雪の降る所があり、伊豆諸島では雷を伴う所がある見込みです。

関東地方と伊豆諸島の海上では、５日から６日にかけて波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。

シミュレーション（GSM）では、7日と8日に関東甲信に雪雲があります。

※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

５日（木）

5日の東京地方は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで昼前から昼過ぎは曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨や雷雨となる所がある見込みです。

神奈川県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで昼前から昼過ぎは曇りとなるでしょう。

千葉県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りとなるでしょう。

埼玉県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで昼前から昼過ぎは曇りとなるでしょう。

静岡県は、高気圧に覆われるためおおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。

群馬県は、高気圧に覆われるため、晴れるでしょう。



栃木県は、高気圧に覆われるため、晴れるでしょう。



茨城県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りとなるでしょう。



山梨県は、高気圧に覆われるため、晴れるでしょう。



長野県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ時々曇りとなるでしょう。

６日（金）

６日の東京地方は、低気圧が北海道から千島近海へ進み、次第に冬型の気圧配置となる見込みです。また、伊豆諸島付近は気圧の谷となるでしょう。このため、晴れ時々曇りとなるでしょう。伊豆諸島では雨や雷雨となる所がある見込みです。



神奈川県は、このため、晴れ時々曇りとなる見込みです。



千葉県は、晴れ昼過ぎから曇りとなるでしょう。



静岡県は、次第に冬型の気圧配置となるためおおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすい見込みです。

埼玉県は、晴れ時々曇りとなるでしょう。



群馬県は、南部は晴れで昼前から時々曇り、北部は晴れで昼前から曇りとなる見込みです。



栃木県は、晴れで昼前から時々曇りとなる見込みです。



茨城県は、晴れ昼過ぎから曇りとなるでしょう。



山梨県は、冬型の気圧配置となるため、晴れる見込みです。



長野県は、北部ではおおむね曇りで、昼前から雪の降る所があるでしょう。中部と南部では晴れ時々曇りとなる見込みです。

７日（土）

８日（日）

９日（月）

１０日（火）

