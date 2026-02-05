大森元貴、ソロ活動5周年記念ミニアルバム『OITOMA』リリース決定！映画『90メートル』主題歌も収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、ソロ活動5周年を記念して2月24日に1stミニアルバム『OITOMA』（読み：オイトマ）をリリースすることが決定した。

■BOXに楽曲からインスピレーションを受け制作したグッズ6種を同梱

2021年2月24日に1stデジタルEP『French』をリリースしてから、バンド活動とは異なるアート性を追求した作品を数々リリースしてきた大森。

今作に、は各作品タイトル曲の「French」「Midnight」「絵画」や、楽曲を元にした絵本が異例のヒットとなった楽曲「メメント・モリ」、NHK Eテレ『天才てれびくん』（てれび戦士）に楽曲提供した「こたえあわせ」のセルフカバーに加えて、新曲「0.2mm」を含む6曲を収録したミュージックカードと、楽曲からインスピレーションを受け制作したグッズ6種が同梱される。

「0.2mm」は、3月27日に全国公開となる映画『90メートル』の主題歌として書き下ろした楽曲。映画の主題歌入り本予告映像も解禁されている。

1stミニアルバム『OITOMA』は、2月5日10時より予約開始。アトリエ空間が拡張された作品特設サイトも開設されている。

