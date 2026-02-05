らそんぶる、伊藤彩華が出演する「ロングヘアー」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

らそんぶるがの2ndミニアルバム『心の隙間を埋めるのは』より、リード曲「ロングヘアー」のMVが公開された。

本MVには、伊藤彩華がキャストとして出演している。

■「ロングヘアー」は、“心の隙間を埋めたい” という等身大の想いを描くラブソング

「ロングヘアー」は、日常や生活などから溢れ出る等身大の想いをまっすぐに歌ったラブソング。揺れる気持ちを重ねながら、 “心の隙間を埋めたい” という想いを描いている。

さらに今作は、らそんぶる初となるキャストを迎えたMVとなっており、注目のキャストにはティーンに大人気の伊藤彩華を起用。甘酸っぱい青春を感じさせるフレッシュな表情にも注目だ。

2ndミニアルバム『心の隙間を埋めるのは』は、2025年に初めての大型フェス出演や全国ツアーを経て出会えた多くのリスナーに触れ、“音楽の存在価値”を改めて見つめ直した彼女らの“今”を閉じ込めた、新録4曲を含む全8曲入りのミニアルバム。

キャッチコピーは「心の隙間にそっとハマる、8つのピース」。バンドとして一段とスケールアップした、らそんぶるのあらたな代表作と呼べる1枚となっている。

さらに、春にはアルバムを引っ提げたワンマンツアーの開催も発表された。名古屋はClub UPSET、大阪は梅田Shangri-La、そしてファイナルは恵比寿LIQUIDROOMというキャリア最大規模のツアーとなっている。

2026年1月で結成2周年を迎えたらそんぶる。今後は最大キャパでのワンマンツアーに加え、春には『METROCK』など大型フェスにも出演が決定している。

■リリース情報

2026.01.28 ON SALE

MINI ALBUM『心の隙間を埋めるのは』

