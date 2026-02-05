5日10時現在の日経平均株価は前日比71.90円（0.13％）高の5万4365.26円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1365、値下がりは196、変わらずは30と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を160.44円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が60.07円、アステラス <4503>が36.68円、ＫＤＤＩ <9433>が26.87円、豊田通商 <8015>が17.85円と続く。



マイナス寄与度は191.19円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が173.28円、ダイキン <6367>が38.61円、東エレク <8035>が36.1円、コナミＧ <9766>が20.56円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、空運、小売、その他金融と続く。値下がり上位には非鉄金属、その他製品、機械が並んでいる。



※10時0分4秒時点



株探ニュース

