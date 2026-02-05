５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブンの家に誹謗中傷の紙が投げ入れられなくなった意外な要因が明らかになった。

この日の「ばけばけ」では、きれいな庭にあ然とするヘブン（トミー・バストウ）やトキ（高石あかり）、錦織（吉沢亮）。そこへ司之介（岡部たかし）が牛乳配達から戻り、江藤知事（佐野史郎）の家の前が大変なことになっていると知らせる。

錦織が江藤知事の家に行くと、「江藤知事食ひ逃げ」の新聞記事を見せられる。江藤知事は「食い逃げなどするわけないだろうが！誤報だけん」と激怒。秘書の古田に金を渡し、支払いを済ませたと思っていたところ、古田が支払いを忘れて帰ってしまった…というもので、記事の最後には、翌日、古田が支払いにやってきたという一文が添えられていたが、松江市民の関心は、これでトキから江藤知事に移ったというわけだ。

江藤知事は「わしのことを良く思わん役人が、ここはしめた！とばかりに松江新報の梶谷に知らせ、結果、こげなことになったというわけだがね」と梶谷のしわざだと説明。これに錦織は「これで潮目が変わったといいますか」「さすがは江藤県知事、良い食い逃げでした」と胸をなで下ろす。

ある意味、梶谷のファインプレー？ともとれ、ネットでは「結果梶谷良くやった」「食い逃げ知事記事が梶谷なりの罪滅ぼしなら、まあ許してやっても良いよ」「ある意味梶谷のおかげ」などの声が。

その一方で、騒動を巻き起こす“梶谷砲”が、次のターゲットに錦織の学歴詐称を取り上げないか、心配の声も。「どうか梶谷砲が新校長の学歴詐称問題に当たりませんように」「おトキちゃん↓県知事閣下↓錦織さん？もしそうなら梶谷許すまじ」「錦織さんが次の梶谷砲のターゲットになりそうで怖い」などの声も上がっていた。