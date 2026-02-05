2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と坂口智隆氏が、阪神・才木浩人と村上頌樹について言及した。

昨季、才木が最優秀防御率、村上頌樹が最多勝、最多奪三振のタイトルを獲得し、阪神のリーグ優勝に大きく貢献。その中で、2人は3月に開催される『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』日本代表に選出されていない。

斎藤氏は「WBCのメンバーに入ると3月の開幕直前までそっち（WBC）にかかりっきりになる。そうなるとシーズンは開幕からスタートできない感じがあると思う。幸いこの2人が選出されなかったことで、開幕に集中して入っていけるので、阪神にとっては良かったのかなという気がしますね」と話す。

坂口氏も「（斎藤）雅樹さんが言われように、シーズンに向けてしっかり自分たちの調整。昨年もフルでしっかりと投げていますから、そういう意味ではチームにとって、この2人が最初から行けるのは非常に大きいことだと思いますね。ダブルエースですから、2枚がしっかりシーズンに向けて調整できるのは大きいですよね」と語った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』