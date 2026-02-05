Snow Man宮舘涼太、生見愛瑠・岩瀬洋志ら豪華ゲストにエレガントな手料理振る舞う “先輩”もVTR登場
【モデルプレス＝2026/02/05】TBSでは、2月6日よる8時55分から『黄金のワンスプーン！』を放送。Snow Manの宮舘涼太が、豪華ゲストに手料理を振る舞う。
【写真】STARTOアイドルが手料理を振る舞った人気芸能人たち
本番組は、Snow Man屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のスプーン”で味わい、さまざまなアイデア料理を披露する、食の旅バラエティ。日本全国から選りすぐった旬の食材を使い、素材の良さを120％引き出した創作料理でおもてなしするレストラン「ダテ・ド・ボヌール」を開店。 オーナーシェフの舘様が、お客様として来店したゲストの知英（KARA）、生見愛瑠、岩瀬洋志、飯尾和樹（ずん）へ“見たら意外と簡単にマネできる！エレガント料理”を披露。ホール責任者は吉村崇（平成ノブシコブシ）が務める。
今回のメイン食材は、この季節にピッタリの愛され食材「白神雪中ねぎ」と「比内地鶏」。“あきた観光大使”の岡部大（ハナコ）が地元・秋田の最高の食材を、舘様の先輩・河合郁人と共にロケに出向き紹介していく。秋田の絶品料理やSNSで話題のソウルフードなど、今の秋田のグルメ情報満載のVTRも見どころだ。
舘様は白神雪中ねぎを使用した簡単料理を学ぶため、銀座のグリルビストロPOIVRER（ポワブレ）の吉田能シェフのもとを訪問。シェフから教わった「長ねぎジャンボン」のレシピからインスピレーションを受け“ホワイトソース”を活かしたエレガントなねぎ料理を豪華ゲストに振る舞う。さらに、舘様が作る比内地鶏を使った簡単タッカンマリには、本場の味を知る知英も絶賛。 一体どんなエレガント料理が出来上がるのか？ （modelpress編集部）
MC：宮舘涼太（Snow Man）
ゲスト：飯尾和樹（ずん）
岩瀬洋志
知英（KARA）
生見愛瑠
吉村崇（平成ノブシコブシ）
【VTRゲスト】
河合郁人
岡部大（ハナコ）
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTOアイドルが手料理を振る舞った人気芸能人たち
◆宮舘涼太、手料理振る舞う
本番組は、Snow Man屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のスプーン”で味わい、さまざまなアイデア料理を披露する、食の旅バラエティ。日本全国から選りすぐった旬の食材を使い、素材の良さを120％引き出した創作料理でおもてなしするレストラン「ダテ・ド・ボヌール」を開店。 オーナーシェフの舘様が、お客様として来店したゲストの知英（KARA）、生見愛瑠、岩瀬洋志、飯尾和樹（ずん）へ“見たら意外と簡単にマネできる！エレガント料理”を披露。ホール責任者は吉村崇（平成ノブシコブシ）が務める。
舘様は白神雪中ねぎを使用した簡単料理を学ぶため、銀座のグリルビストロPOIVRER（ポワブレ）の吉田能シェフのもとを訪問。シェフから教わった「長ねぎジャンボン」のレシピからインスピレーションを受け“ホワイトソース”を活かしたエレガントなねぎ料理を豪華ゲストに振る舞う。さらに、舘様が作る比内地鶏を使った簡単タッカンマリには、本場の味を知る知英も絶賛。 一体どんなエレガント料理が出来上がるのか？ （modelpress編集部）
◆出演者
MC：宮舘涼太（Snow Man）
ゲスト：飯尾和樹（ずん）
岩瀬洋志
知英（KARA）
生見愛瑠
吉村崇（平成ノブシコブシ）
【VTRゲスト】
河合郁人
岡部大（ハナコ）
【Not Sponsored 記事】