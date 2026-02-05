『上下ブルー』がおしゃれ！【GU】40・50代が試したい「上級者見えコーデ」

「最近、何を着てもパッとしない……」と感じたら、新鮮な色合わせに挑戦してみて。そんな人におすすめしたいのが『上下ブルー』の組み合わせ。冬らしい爽やかさと、派手になりすぎない絶妙なバランスが魅力です。そこで今回は【GU（ジーユー）】のブルーアイテムを使った「上級者見えコーデ」をご紹介。一見ハードルが高そうな配色を、上手に取り入れるポイントを解説します。

濃淡ブルーで楽しむ大人カジュアルコーデ

【GU】「パフニットプルオーバー」\1,990（税込・セール価格）、「サーキュラーミディスカート」\2,990（税込）

淡ブルーのスカートと、パッと目を引くビビッドブルーのセーターを合わせたコーデ。同じブルーでも濃淡を付けることで、カラーコーデにメリハリと抜け感を演出します。小物やインナーはモノトーンでまとめてブルーを引き立てるのが上下ブルーコーデの完成度を高めるポイント。

ブルーデニムで作る、こなれ感のある大人カジュアル

【GU】「デニムオーバーサイズシャツ」\2,990（税込）、「バギーフレアジーンズ」\2,990（税込）

ブルーデニムのシャツとジーンズを合わせた、上下デニムコーデ。カジュアルなデニム素材をきれい見えするジャケットや小物と合わせることで、上品さもきちんとキープ。デニムアイテムはオーバーサイズに寄せすぎず、フィットシルエットですっきり着こなすのがポイントです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M