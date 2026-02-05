ジェジュン、SEVENTEENら出演『魔法のランプ-イケメン旅行記 in France-』、日本放送決定
歌手・俳優のジェジュン、SEVENTEENのJEONGHAN＆DINOらが出演するトラベルリアリティ番組『魔法のランプ-イケメン旅行記 in France-』（3月22日スタート、毎週日曜 後2：00※全12回、各30分）が、CS放送「Mnet Japan」のときめきリバイバル枠で放送されることが5日、発表された。
【番組カット】旅を通して仲良しに…！楽しそうなジェジュン、SEVENTEENたち
同番組は、ジェジュン、SEVENTEEN・JEONGHAN＆DINOをはじめ、俳優のイ・ジュアン、カン・ヒ、ミュージシャンのjun p（ジュンピ）、Ciipherの元メンバー・タンといったそれぞれの分野で活躍している7人が大集合したトラベルリアリティショーとなる。
歴史的建造物が立ち並び、大学都市としても知られるフランス南部・モンペリエを舞台に、美しい街並みや壮大な景色を巡る旅が繰り広げられる。互いにほぼ面識がなく、この番組を通じて出会った7人が、旅を通じて打ち解け、互いを知っていく過程も必見どころとなる。
