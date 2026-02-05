Snow Man宮舘涼太、秋田の最高食材で“エレガント料理”披露 韓国タッカンマリも…KARA知英が絶賛
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、6日放送のTBS系『黄金のワンスプーン！』（午後8：55）に出演。自慢の腕をふるった。
【番組カット】「むむ…！」絶品料理を頬張る舘様
グループ屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のスプーン”で味わい、さまざまなアイデア料理を披露する、食の旅バラエティ。
日本全国から選りすぐった旬の食材を使い、素材の良さを120％引き出した創作料理でおもてなしするレストラン「ダテ・ド・ボヌール」を開店。オーナーシェフの舘様が、客として来店したゲストの知英（KARA）、生見愛瑠、岩瀬洋志、飯尾和樹（ずん）へ“見たら意外と簡単にマネできる！エレガント料理”を披露した。ホール責任者は吉村崇（平成ノブシコブシ）が務めた。
今回のメイン食材は、この季節にピッタリの愛され食材「白神雪中ねぎ」と「比内地鶏」。“あきた観光大使”の岡部大（ハナコ）が地元・秋田の最高の食材を、舘様の先輩・河合郁人と共にロケに出向き紹介していく。秋田の絶品料理やSNSで話題のソウルフードなど、今の秋田のグルメ情報満載のVTRも注目される。
舘様は、白神雪中ねぎを使用した簡単料理を学ぶため、銀座のグリルビストロPOIVRER（ポワブレ）の吉田能シェフのもとを訪問。シェフから教わった「長ねぎジャンボン」のレシピからインスピレーションを受け“ホワイトソース”を活かしたエレガントなねぎ料理を豪華ゲストに振る舞う。
さらに、舘様が作る比内地鶏を使った超簡単タッカンマリには、本場の味を知る知英も大絶賛した。
