【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は４日、米ＮＢＣニュースのインタビューで、イランが核開発を継続すれば「我々はとても悪い事をする」と述べ、イラン最高指導者アリ・ハメネイ師に対して「非常に懸念するべきだ」と警告した。

核問題を巡って６日に予定される米イランの高官協議を前に、軍事攻撃を示唆して核開発放棄を改めて要求したものだ。

トランプ氏は、米軍による昨年６月のイラン核施設攻撃以降、イランが別の場所で核開発の再開を検討していると主張。「我々が核を排除しなければ中東に平和は訪れない」と訴え、計画を進めれば米軍に「仕事をさせる」と語った。

米ホワイトハウス関係者は４日、米イランの高官協議が６日に中東オマーンで開かれると明らかにした。当初はトルコでの開催が計画されたが、イラン側の要求を受けて変更された。米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使とイランのアッバス・アラグチ外相が参加する見通しだ。

ルビオ米国務長官は４日の記者会見で、高官協議では核問題のほか、イランが保有する弾道ミサイルの能力制限、中東のテロ組織への支援停止などを議題としたい考えを示した。