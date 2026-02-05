Number_i、世界最大手のタレントエージェンシー・WMEと契約 世界進出を加速「可能性や表現の幅をさらに広げていける」 マネジメントはTOBEが継続
Number_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）が、世界最大手のタレントエージェンシー・WME（William Morris Endeavor）と契約したことが5日、発表された。全世界における代理業務をWMEが行い、Number_iの活動をサポートしていく。なお、マネジメント業務については引き続きTOBEが担う。
【動画】Number_iが3XLを語る！インタビュー動画
Number_iは、2024年1月1日に「GOAT」を配信リリースし、デビュー。同年にアメリカで開催された世界最大級の野外音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2024』に出演。出演後には楽曲「GOAT」が、米国iTunes総合チャートで10位、Hip-Hopチャートで3位にランクインし、大きな話題を集めた。2025年にはアジアの音楽やカルチャーを世界に発信する場として毎年大きな注目を集めている米国開催の音楽フェス『Head In The Clouds』にも出演するなど、日本国外での活動を着実に拡大してきた。
今回のWMEとの契約を通じ、今後はそのグローバルネットワークとノウハウを活かし、国内外においてさらなる活動の場を広げていく。
また、TOBEも公式サイトを更新。「本契約は、Number_iの海外における活動展開を見据えたエージェント契約であり、今後のグローバルな挑戦に向けた新たな一歩となります。今回のエージェント契約締結後も、TOBEは引き続きNumber_iのマネジメントを担当し、国内外を問わず、アーティスト活動を共に支えてまいります」と説明し、「海外でのさらなる活躍を目指し、新たなフィールドに挑戦するNumber_iとともに、TOBEはこれからも歩み続けてまいります。引き続き、温かいご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
WMEは、アメリカを拠点とする世界最大手のタレントエージェンシーのひとつ。映画、テレビ、音楽、スポーツなど、エンターテインメントおよびスポーツ分野全般において、アーティストやクリエイター、アスリートのエージェント業務を手がけている。長い歴史とグローバルネットワークを活かし、ハリウッドを中心とした世界のエンターテインメント業界で確固たる地位を築いており、現在はロサンゼルス、ニューヨークをはじめ、ロンドンやパリ、シドニーなど世界各地に拠点を展開。音楽分野においては、Bruno Mars、Billie Eilish、Alicia Keysなど、世界的な影響力を持つアーティストをはじめとする数多くのトップタレントのエージェント業務を行ってきた実績を持つ。
■Number_iコメント
今回、WMEの皆さんとご一緒できることになり、うれしく思っております。新しい環境で自分たちの可能性や表現の幅をさらに広げていけると感じています。今後とも応援よろしくお願いします。
