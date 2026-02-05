結党104年の老舗政党・共産党。その党首は「田村智子って言うんですけど、知ってます？」と街頭でインタビューし、YouTubeに投稿しています。支持者の高齢化という課題がある中、8日投開票の衆院選で訴えたいことを藤井貴彦キャスターが聞きました。

■党首自ら「ストリート対話」狙いは？

藤井キャスター

「（党のトップが直接通行人に話を聞く動画）ストリート対話というのをやっていらっしゃる。急に話しかけられた若者はびっくりしませんか？」

田村智子委員長

「YouTube動画っていうと、10代、20代はあまり抵抗ないんですよ。『顔をモザイクしますから』って言うと、結構答えてくれます」

藤井キャスター

「田村さんっていうことを理解して答えてくれるのですか？」

田村委員長

「（知ってる）人の方が圧倒的に少ないです」

田村委員長

「共産党知ってます、だけど私のことまでは知らないっていう人がもうほとんど9割方で。もっと知られなきゃいけないなというのも含めて、話題を作って、動画も見てもらって、しかも対話でお声も聞けるし」

藤井キャスター

「私も街に出てインタビューをする経験が多いので、自分のことを知られていない時の寂しさとインタビューのしづらさ、これを感じてらっしゃいます？」

田村委員長

「全然！ だってそんなこと覚悟の上でやってますもん。そんなくらいのことでね、へこたれないですよ共産党は。共産党人生はそんなことばっかりですから。悔しい思いを乗り越えながら、いかに政治変えるかの人生しか歩んでないですから」

■物価高対策、他党との違いは？

藤井キャスター

「今回の選挙で一番訴えたいことを教えてください」

田村委員長

「1つはやはり、物価高から暮らし守る。これ皆さん言ってると思うんです」

「私たちの違いというのは利益がね、大株主、大株主っていうのは2億・5億・10億の世界ですよ。そういうところとか大企業のところにばっかり流れてため込まれていると。これを働く人の手に回す、国民の手に回す」

「これをやれば大幅賃上げ・消費税の減税、財源をしっかり示して提案できる」

■「外国に出かけて戦争は違う」

田村委員長

「もう1つはアメリカいいなりですよ。あれだけトランプ大統領が力の支配で、法の支配は私には必要ない（と言っている）」

「その時、日本政府は法の支配言ってる。言ってるんだったら批判しなければいけないし、そういうアメリカに要求されて軍事費（防衛費）をどんどん増やす。しかも“日本守る”じゃない。外国に出かけていって戦争する。それは違うでしょと」

■台湾問題も…中国とどう付き合う？

藤井キャスター

「外交も含めて国民をいかに守るかということに集中されているということでしょうか？」

田村委員長

「平和があってこその繁栄ですよね。中国関係っていうのはだいぶこの選挙で問われているんですけれども、日中関係悪くしてどうするのかなんですよ」

藤井キャスター

「日中関係は今後どうしていけばいいと思っていらっしゃいますか？」

田村委員長

「中国は南シナ海・東シナ海で力による現状変更という言動を行う。だからそれに対して言うべきことは言う。批判すべきは批判すべきだと思います」

「台湾の問題も平和的な解決の方向性っていうのをやるべきだと。武力で脅したり、武力行使ダメだと、なぜ言わないのか」

「同時に、台湾は日本の領土でも領海でもないわけですから、日本が武力介入したら日本の方から戦争しかけるような話になるから、それはやりませんと言わなきゃいけない。 これが外交だと思うんです」

■自民が単独過半数？ 情勢どう見る

藤井キャスター

「自民党が議席数を伸ばし、単独過半数となる可能性も出ています。この点はどう見ていますか？」

田村委員長

「高市さんが自分の人気にあやかって選挙をやっているのでそういう方向性が出ているのだと思いますが、判断基準も分からないまま人気だけの先行でっていうのは一番怖いことですよね」

「国の外為特会も（高市さんは）何て言いました、ほくほくだ？ それがどれだけ物価高騰に拍車をかけるかっていう痛みさえ分からない。それの暴走を許すんですかということを問うていかなきゃいけないんじゃないでしょうか」

■「消費税」廃止を目指して5％に

藤井キャスター

「消費税の減税について、共産党は廃止を目指して、まずは5％に減税するということです。この理由はどのあたりですか？」

田村委員長

「これはやっぱり私たち廃止したいんだけど、財源なき減税を掲げるわけにいきません。5％に減税するには15〜16兆円、財源が必要になります。食料品ゼロだったら5兆円ぐらい」

「逆に言うと、5％に全部を下げるということの方が圧倒的に経済効果があるということになります。それは税収がなくなるんですから、他から税収を持ってこないといけない」

「タックス・ザ・リッチ（富裕層に課税）。富の再配分ですよね。所得の再配分ですよね。（一律5％は）経済効果抜群、財源さえ確保すればできることですから。タックス・ザ・リッチ！ タックス・ザ・リッチ！」

藤井キャスター

「その財源を、富裕層から取ってくるという…」

田村委員長

「それは増税っていうよりも減税見直せだから。消費税増税して庶民に負担を押し付ける時に、大企業には減税やってきたわけですから。証券優遇税制やってるわけですから。減税や優遇見直せですから。まさに公正な税制です」

（2月4日『news zero』より ※2月2日取材）