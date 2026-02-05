平野紫耀（29）神宮寺勇太（28）岸優太（30）が組む3人組グループNumber＿iが、米大手タレントエージェンシーWMEと契約した。所属事務所TOBEが5日午前、発表した。マネジメント業務は今後も引き続き、TOBEが行うという。

Number＿iは、24年に米国で開催された世界最大級の野外音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」に出演。その出演後、楽曲「GOAT」が、米国iTunes総合チャートで10位、Hip−Hopチャートで3位にランクインし、大きな話題を集めていた。

また、初のフルアルバム「No.1」はビルボード・ジャパン総合アルバム・チャート「Hot Albums」初週1位を獲得し、Spotifyの「Top Albums Debut Global」チャートでは4位にランクインした。

昨年25年にはアジアの音楽やカルチャーを世界に発信する場として毎年大きな注目を集めている米国開催の音楽フェス「Head In The Clouds」にも出演するなど国外での活動も着実に拡大している。

同事務所では「今回のWMEとの契約を通じて、今後はそのグローバルネットワークとノウハウを活かし、国内外においてさらなる活動の場を広げていく」としている。

◆Number_iコメント 今回、WMEの皆さんとご一緒できることになり、嬉しく思っております。

新しい環境で自分たちの可能性や表現の幅をさらに広げていけると感じています。

今後とも応援よろしくお願いします。