お笑いコンビ、カーネーション吉田結衣（36）が4日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。モテ期について語った。

一瞬だけ男性芸人からモテた期間があったという吉田。10年ほど前、笑い飯哲夫と夜中に2人で歩いてたときに「何にもないときもメールしていい？」と言われ、「あ、口説かれてんなと思いました」と振り返ると、MCのかまいたちの2人も「哲夫さん、『吉田、カワイイ、カワイイ』って言ってたもんな」と納得した。

当時、見取り図のリリーからも「吉田ちゃん、カワイイ」と言われており、1回だけ3人で飲みに行った際は「どっちが私のことを本気で好きかでケンカしていました」とお姫様状態。その時の心境を「もうどっちでもええやん」とすかした。

これを聞いたスパイク松浦志帆から「振り向いてもらってるじゃん。勝手に好きになられて。なんなの？ もぉ〜。ぜいたくな話〜」とうらやまれていた。

哲夫は16年10月に一般女性との結婚を発表。リリーはかねて交際中のフリーアナウンサー、今川菜緒と年内にも結婚濃厚であることが報じられている。