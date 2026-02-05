ギタリスト布袋寅泰（64）が4日、インスタグラムを更新。1月31日と1日に京王アリーナTOKYOで開催した「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS」に、女優でモデルの中条あやみ（29）が訪れたことを報告した。

布袋は「HOTEIコールに紛れて『おじちゃーん！』と可愛い声が聞こえる？ と思ったら、姪っ子の中条あやみさんでした！ ロックな叔父ちゃん、カッコよかったでしょ？ お忙しい中お越しくださりありがとうございました」とつづり中条とのツーショットを公開した。

この投稿に「素敵なお二人」「布袋さん満面の笑みが素敵ッ」「おじちゃんと言っていいお方」などのコメントが寄せられている。

また中条も自身のインスタグラムで「45周年を迎えられた布袋さんのライブに 会場の熱気に乗っかってCMの時のようにおじちゃーんと叫んじゃいました お誕生日おめでとうございました！！」とつづり、布袋の肩に頭を寄せた仲良しショットなどを公開している。

布袋は中条の伯父役として「一番搾り 糖質ゼロ」のCMで共演している。