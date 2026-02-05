ジャングルポケットの元メンバー、斉藤慎二被告の妻でタレントの瀬戸サオリ（38）が4日までにインスタグラムを更新。資格取得を報告した。

瀬戸は「取った資格と毎日の息子のご飯」と書き出し、「息子の6歳の誕生日までに何か勉強したいなぁと思って 息子が寝ては教科書読みながら。発酵食品マイスターと発酵食品アドバイザーの資格を取りました」と報告。2枚の資格合格認定証に自身と息子がVサインをする手を重ねた最新ショットを公開した。

続けて「息子が風邪を引くと早産だからかはわからないけど 42度の高熱になったり肺炎手前になることが多々あって。お料理は元々大得意なのでもう少し知識を増やしてメニューに取り入れたくて取得しました」と説明した。

そして「そのおかげで？なのか調べてみたら去年の6月から一度も風邪も引くことなく健康で過ごせてます」と明かし、「いつかお料理配信したり お料理に携わることもしたいな〜」と思いをつづった。

この投稿に「さおりさん努力の人だ〜」「すごーい！！」「すごすぎる！！！！！」などのコメントが寄せられている。