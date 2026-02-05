NYT¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ØÆÉ¼Ô45Ëü¿ÍÁý¡¡25Ç¯10¡Á12·î´ü
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¿·Ê¹Âç¼ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊNYT¡Ë¤Ï4Æü¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÍÎÁ¹ØÆÉ¼Ô¿ô¤¬2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ç1221Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢9·îËö»þÅÀ¤«¤é45Ëü¿ÍÁý¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È»æÇÞÂÎ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÁíÍÎÁ¹ØÆÉ¼Ô¿ô¤Ï·×1278Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÆüÈ¯É½¤·¤¿25Ç¯10¡Á12·î´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ10¡óÁý¤Î8²¯231Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1200²¯±ß¡Ë¡¢½ãÍø±×¤Ï5¡óÁý¤Î1²¯2983Ëü8Àé¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¸þ¤±¤ÎÆÉ¼Ô¤¬Áý¤¨¡¢ÃÍ¾å¤²¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¹ØÆÉÃ±²Á¤â¾å¾º¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¼ýÆþ¤â25¡ó¿¤Ó¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ó¥¨¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢ÊóÆ»¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¾¦ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£