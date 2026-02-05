²¬¿µÇ·½õ¤¬ÂÎÁà³¦¤Î¡ÖÆæ¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¡×¤Ë¸ÀµÚ¡¡ÂÀÅÄ³¤Ìé¤¬²òÀâ¤¹¤ë¶¥ÎØ¡¦¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹
Æ±¶¿¤Ç¤È¤â¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ÂÀÅÄ³¤Ìé¡Êº¸¡Ë¤È²¬¿µÇ·½õ¡Ê±¦¡Ë¡¡photo by Noto Sunao¡Êa presto¡Ë
ÂÀÅÄ³¤Ìé¡ß²¬¿µÇ·½õ¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ ¸åÊÔ
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤ÎÁ°ÊÔ¡¦ÃæÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤òÃæ¿´¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¡õ¶¥ÎØ¤ÎÂÀÅÄ³¤Ìé¤ÈÂÎÁà¤Î²¬¿µÇ·½õ¡£¤³¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢¼¡¤Ê¤ëÂçÉñÂæ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢²¬Áª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
ÂÀÅÄ¡¡¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ÎÃ»µ÷Î¥¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢¥±¥¤¥ê¥ó¤Î£³¤Ä¤Î¼ïÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ï£±ÂÐ£±¤ÇÀï¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤É¤Ã¤Á¤¬Àè¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤«¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¡£¤Þ¤µ¤ËÎÏ¤ÈÎÏ¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢ºÇ¶¯¤ÎÁª¼ê¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¼ïÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥±¥¤¥ê¥ó¤Ï£¶¿Í¤ÇÀï¤¦¥ì¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÂ¿¤¯¤Î¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ¬Ç¾Àï¤È¤¤¤Ã¤¿¼ïÌÜ¡£¤¿¤À¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤È°ã¤Ã¤ÆÀäÂÐ²¦¼Ô¤¬Ëè²ó¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÏÎÏ¤ÎÀï¤¤¡¢¥±¥¤¥ê¥ó¤ÏÆ¬Ç¾¤ÎÀï¤¤¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
²¬¡¡¥±¥¤¥ê¥ó¤Ï»þ¡¹¸«¤Þ¤¹¤Í¡£
ÂÀÅÄ¡¡¥±¥¤¥ê¥ó¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¼ÙËâ¤·¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢ÊÑ¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÁà¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
²¬¡¡ÂÎÁà¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÊÊ¤¬¶¯¤¤Áª¼ê¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂÀÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²¬¡¡ÆüËÜ¤ÎÂÎÁà¤Ã¤Æ"Èþ¤·¤¤ÂÎÁà"¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤ÎÁª¼ê¤ÏÈþ¤·¤µ¤Ë¤Ï·ç¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¤¤¤µ»¤äÇÉ¼ê¤Êµ»¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂÀÅÄ¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤É¤Î¹ñ¤ÎÁª¼ê¤ËÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
²¬¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Ï¤Ò¤Í¤ê¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²ó¤ì¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óµ»¤ò¸«¤»¤í¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤½¤ì¤À¤ÈÈþ¤·¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤ËÉ¾²Á¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÎÁà¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþ¤·¤¤¤Û¤¦¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤¿¤ÀÃ±½ã¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÅÄ¡¡½÷»Ò¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥Ð¥¤¥ë¥ºÁª¼ê¡Ê¢¨£±¡Ë¤â¤½¤Ã¤Á¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡£
¢¨£±¡¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÃÄÂÎÁí¹ç¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¡¢Ä·ÇÏ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½÷»ÒÂÎÁà³¦¤Î½÷²¦
²¬¡¡¤¤¤ä¡¢²¿²ó¤âÂçµ»¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤âÂçµ»¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤ì¤¤¡£½÷»Ò¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂÎÁà¿Í¸ý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¶Ë¤á¤¿¼Ô¤À¤±¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂÀÅÄ¡¡ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤½¤¦¡£º£ÅÙÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
²¬¡¡¤¢¤È¸«¤É¤³¤í¤ÏÃåÃÏ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÎý½¬¤è¤ê¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»î¹ç¤Ç¤·¤«ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÃåÃÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¡Ö¥É¥ó¥Ã¡×¤È¤¤¤¦²»¡£ËÍ¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÂÎÁà¤ò³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢°ìÈÖ¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÃåÃÏ¤Î²»¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂÀÅÄ¡¡¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
²¬¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¦¤ï¡¢Íè¤¿¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÀÅÄ¡¡£±Êâ¤Ç¤âÆ°¤¯¤Èµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡©
²¬¡¡¡Ö¤¢¡Á¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡££±Êâ¤Ç¤â¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÂÀÅÄ¡¡ÃåÃÏ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤ë¡×¤È¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
²¬¡¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Îµ°Æ»¤À¤Ã¤¿¤é»ß¤Þ¤ë¤Ê¡×¤È¡£ÃåÃÏ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÂÀÅÄ¡¡ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤¬¾¡¼ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Áª¼ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÚÆæ¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¤ò¼é¤ê¤¤ê¤¿¤¤¡Û
¡½¡½¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤âÂÎÁà¤â¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤«¤éº£¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤È¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¡¢ÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÀÅÄ¡¡¡Ê10·î14Æü¤«¤é¤Î¡ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò°ìÈÖ½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê¢¨£²¡Ë¤Ë£²Àï½Ð¾ì¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤ì¤À¤±À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ÈÀï¤¨¤ë¤«¤ò³Î¤«¤á¤Æ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£²¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Âè£±Àï¤¬£³·î£¶¡Á£¸Æü¡÷¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢Âè£²Àï¤¬£´·î17Æü¡Á19Æü@¹á¹Á¡¢Âè£³Àï¤¬£´·î24¡Á26Æü¡÷¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢
²¬¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏËÍ¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËÍ¤Ï¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÇËþÊ×¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ïÌÜÊÌ¤Ë¤ÏÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼ïÌÜÊÌ¤ÎÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤É¤ì¤À¤±¿©¤¤¤Ä¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤¬£´·î¡¢£µ·î¤ÎÁª¹Í²ñ¡Ê¢¨£³¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¢¨£´¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ï¤ä¤Ï¤êÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿Í¡¢Ê¿¹ÔËÀ¡¢Å´ËÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨£³¡¡£´·î16¡Á19Æü Á´ÆüËÜÂÎÁà¸Ä¿ÍÁí¹çÁª¼ê¸¢¡¢£µ·î14¡Á17Æü NHKÇÕÂÎÁà
¢¨£´¡¡£¶·î18¡Á21Æü ¥¢¥¸¥¢ÂÎÁà¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¢10·î17¡Á25Æü À¤³¦ÂÎÁà¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ
£²Ç¯¸å¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±Êâ¤ßÂ³¤±¤ë²¬¡¡photo by AFLO
¡½¡½¼¡¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÂÀÅÄ¡¡2024Ç¯¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò£³¸Ä³Í¤Ã¤Æ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¥á¥À¥ë¤ò¤Ò¤È¤Ä¤â³Í¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤ò¤Ò¤È¤ÄÀßÄê¤·¡¢¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬¡¡¤ª¤½¤é¤¯º£Ç¯¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³Í¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Ç³Î¼Â¤Ë³Í¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÁà³¦¤Ç¤Ï¡¢"¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁ°Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ë"¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼é¤ê¤¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥í¥¹¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éº£¤Ï²¼¤ÎÇ¯Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤âÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÈà¤é¤È¤Ï¥í¥¹¤Ç¤â°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Á´°÷¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚGµ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡Û
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¾ÍèÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÀÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¶¥ÎØ¤Î£Çµ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬¡¡£Çµ¤ÎÍ¥¾¡¤Ã¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¥¬¥Á¤ÎÌÔ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤«¡£
ÂÀÅÄ¡¡¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¶¥ÎØ¤â¤¹¤´¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¥ÎØ¤Ï¡¢ÃÏ°èÆ±»Î¤ÇÏ¢·È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥Á¡¼¥àÀï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤ÏÀèÇÚÁª¼ê¤ÎÁ°¤òÁö¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ëÎ©¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î"¥Ð¥Ê¥Ê"¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¸å¤í¤«¤éÍè¤¿Â¾¤ÎÃÏ°è¤ÎÁª¼ê¤ò¡Ö¥Ð¡¼¥ó¡×¤Ã¤ÆÃÆ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Çµ¤ÏÍ¥¾¡¾Þ¶â¤¬¿ôÀéËü±ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤ÏÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤ÆÉ¬»à¤Ë£±Ãå¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¶¥ÎØ³¦¤Ç¤Ï¼ã¼ê¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤ÎÂÀÅÄ¡¡photo by Takahashi Manabu
²¬¡¡¤½¤ó¤Ê¾Þ¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤éÍß¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂÀÅÄ¡¡¤¿¤À¡¢Íß¤¬½Ð¤ì¤Ð½Ð¤ë¤Û¤ÉÉé¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÆüËÜ¤Î¶¥ÎØ¤Ï¡£
²¬¡¡ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï²¬Áª¼ê¤Î¾ÍèÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¬¡¡¤Þ¤º¤Ï¥í¥¹¤Ç»Í´§¡ÊÃÄÂÎÁí¹ç¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¡¢Ê¿¹ÔËÀ¡¢Å´ËÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡Ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¡£¤¢¤È¤ÏÂÎÁà¿Í¸ý¤âÁý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂÎÁà¤ò»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎÁà¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÂÎÁà¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÁà¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯º£¤ÏÂÎÁà¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚProfile¡Û
ÂÀÅÄ³¤Ìé¡Ê¤ª¤ª¤¿¡¦¤«¤¤¤ä¡Ë
1999Ç¯£··î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©²¬»³»Ô½Ð¿È¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¥Ü¡¼¥È¶¥µ»¤Ç³èÌö¤·¡¢Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢U-19ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Âç³Ø¤Ç¤â¥Ü¡¼¥È¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢19ºÐ¤Ç¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ËÅ¾¿È¡£2021Ç¯¤ËÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢Áá´üÂ´¶È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2022Ç¯£±·î¤Ë¶¥ÎØ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£¸·î¤Ë¤ÏSµé£²ÈÉ¤ËÆÃÊÌ¾ºµé¡£Æ±Ç¯¤«¤é¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï£³¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
²¬¿µÇ·½õ¡Ê¤ª¤«¡¦¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡Ë
2003Ç¯10·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©²¬»³»Ô½Ð¿È¡££´ºÐ¤«¤é¤ª¤«¤ä¤Þ¥¸¥å¥Ë¥¢ÂÎÁà¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÇÂÎÁà¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»¤«¤éÆÁ½§²ñÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÂÎÁà¶¥µ»Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë£²¸Ä¤ò´Þ¤à£´¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤È¤Ê¤ë¡£2022Ç¯¤Ë±¦É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤¦¤â¡¢2024Ç¯£µ·î¤ÎNHKÇÕ¤Î¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤ÏÃÄÂÎÁí¹ç¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¡¢Å´ËÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢Ê¿¹ÔËÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£