BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーノクス」の予約を2月6日16時よりプレミアムバンダイにて受け付ける。価格は8,800円。商品の発送は8月を予定している。

本商品は、「仮面ライダーゼッツ」より、ノクスドライバーとシャドウカプセムを使用して「ノクス」が変身した姿「仮面ライダーノクス」をS.H.Figuartsで立体化したもの。特徴的な全身のオレンジ・ブルー・シルバーのメタリックカラーを丁寧に塗り分けており、股関節をはじめとした各部関節の広い可動域により、パンチやキックポーズ等ダイナミックなアクションも自在に決まる。

さらに、ブレイカムバスターが付属し、カリバーモード／ランチャーモードの2形態へ変形が可能。付属の交換用手首パーツと合わせて、武器を振るう迫力あるアクションシーンを楽しめる。

また、胸のドライバーは回転可能で、必殺技の発動時のシーンも再現できる。全高は約150mm。

【主な商品内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各4種

・ブレイカムバスター

・ブレイカムバスター交換用パーツ

別売りの「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」等と並べることで「仮面ライダーゼッツ」シリーズの世界観がさらに広がる。

※「S.H.Figuarts 仮面ライダーノクス」以外の商品は付属しません。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映