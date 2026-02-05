「仮面ライダーゼッツ」より「S.H.Figuarts 仮面ライダーノクス」2月6日16時よりプレミアムバンダイにて予約開始
【S.H.Figuarts 仮面ライダーノクス】 予約受付：2月6日16時～ 発送：8月予定 価格：8,800円
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーノクス」の予約を2月6日16時よりプレミアムバンダイにて受け付ける。価格は8,800円。商品の発送は8月を予定している。
本商品は、「仮面ライダーゼッツ」より、ノクスドライバーとシャドウカプセムを使用して「ノクス」が変身した姿「仮面ライダーノクス」をS.H.Figuartsで立体化したもの。特徴的な全身のオレンジ・ブルー・シルバーのメタリックカラーを丁寧に塗り分けており、股関節をはじめとした各部関節の広い可動域により、パンチやキックポーズ等ダイナミックなアクションも自在に決まる。
さらに、ブレイカムバスターが付属し、カリバーモード／ランチャーモードの2形態へ変形が可能。付属の交換用手首パーツと合わせて、武器を振るう迫力あるアクションシーンを楽しめる。
また、胸のドライバーは回転可能で、必殺技の発動時のシーンも再現できる。全高は約150mm。
【主な商品内容】
・本体
・交換用手首パーツ左右各4種
・ブレイカムバスター
・ブレイカムバスター交換用パーツ
別売りの「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマ」等と並べることで「仮面ライダーゼッツ」シリーズの世界観がさらに広がる。
※「S.H.Figuarts 仮面ライダーノクス」以外の商品は付属しません。
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映