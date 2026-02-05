「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人--ゲンキダマツリEdition-」の抽選販売が2月6日16時から開始
【「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人--ゲンキダマツリEdition-」抽選販売】 受付期間：2月6日16時～3月1日23時 当選発表：3月上旬 商品発送：10月（予定） 価格：8,800円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人--ゲンキダマツリEdition-」（3次：10月発送分）の抽選販売をプレミアムバンダイ内「魂ウェブ商店」にて2月6日16時から開始する。価格は8,800円。抽選期間は3月1日23時までで、3月上旬に当選発表が行なわれる。本商品の発送は10月の予定。なお、申込みは1人1個まで。
本商品は、マンガ雑誌「ジャンプ」本誌や完全版に掲載された際のカラーページをイメージしたカラーリングの「スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人-」をS.H.Figuartsシリーズで再現したアクションフィギュア。本体のカラーリングに合わせ原作のコマをイメージし、頭部パーツ2種、表情パーツ2種が新規造形となっている。
また「クリリンのことかーっ!!!!!」の吹き出しを再現できるPETシートも付属。本体同様、「ジャンプ」本誌や完全版掲載時のカラーページの色味をイメージした「ドラゴンボール」40周年ロゴがプリントされた台座も付属する。
(C)バード・スタジオ／集英社 (C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション