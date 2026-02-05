元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の丸山桂里奈（42）が、4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。夫の元サッカー男子日本代表GKの本並健治氏（62）の家庭での様子を明かした。

今回は「笑いあり涙あり！年の差婚のリアル」がテーマ。夫と10歳以上の年の差がある女性芸能人が集まった。

MCの上田晋也（55）が「本並さんは（家庭で）いろいろやってくれるの？」と聞くと、丸山は「本並さん、60歳を超えてから、本当に、より動かないんです。キーパー（GK）だから」と言うと、出演者は一斉に爆笑した。

「ポジション的に『後ろから俯瞰（ふかん）で見たい』って言って」と、フードデリバリーサービスが家に届いた時のことを話した。「取りに行くのに『フォワード行ってこい！』って」と現役時代にFWだった丸山に指示するという。「ゴールキーパーって、いちばんフォワードを見下しているんですよ。そういう時ばっかり『フォワード行ってこい！』って。自分は（動かず）守っているというか」と不満をもらした。「まばたきとかもしていない。それくらい動かない」と言い、笑い誘った。