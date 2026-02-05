「頭文字D」に登場する藤原拓海の愛車・トヨタ AE86をモチーフにした無線マウスの刷新モデルが、CAMSHOP.JPにてオンラインでの予約受付を開始しました。価格は7700円(税込)。

企画・販売を手がけたのは、乗り物関係の雑貨を手がける株式会社フェイス。トヨタ自動車および講談社のオフィシャルライセンスを取得した商品です。

今回登場した新モデル「無線マウス トヨタ スプリンタートレノ AE86 『頭文字D』藤原とうふ店（自家用）仕様」のラインアップは前期版と後期版の2種。

これまで展開されてきたAE86マウスをベースに、デザインと仕様を全面的に見直されました。ボディサイズは手にしっかりと収まるよう再設計されており、操作時の安定感と快適性を両立。長時間の使用でも負担を感じにくい仕上がりとなっています。

最大の特徴は、AE86を象徴するリトラクタブルライトの可動ギミックを新たに搭載した点。実際にヘッドライトを開閉できる構造となっており、作中で描かれた名シーンを思い起こさせる演出を手元で楽しめます。

また、電源を入れるとフロントライトとバックライトが点灯し、ヘッドライトやリアライトまで再現された本格仕様となっています。

購入特典として、オリジナルデザインのマウスパッドが付属します。デザインは3種類用意されており、そのうちいずれか1点がパッケージ内に同梱されます。

本商品はBluetooth対応。本体サイズは全長約10.5センチ、幅約4.3センチ、高さ約3.8センチで、重量は約40グラム。素材にはABS樹脂を使用し、電源は単3電池1本で動作します。詳細はCAMSHOP.JPの商品紹介ページで確認できます。

