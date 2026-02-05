ウィーチャットやDiDiなど利用、南米企業が相次ぎ中国とのビジネスチャンス模索

2月3日に開催された中国・ウルグアイ貿易投資協力フォーラムの会場では、南米から遠路はるばる訪れた参加者のほぼ全員が、インスタントメッセンジャーの微信（ウィーチャット）やオンライン配車サービスDiDiといった、中国発の、携帯電話で利用できるSNSのアカウントをすでに開設していました。

南米の広大な河川系と海の沿岸地域で物流および港湾施設を運営するナウィオス・サウスアメリカ・ロジスティクスのアグスティン・ロバイナ港湾部門マネージャーは、「今や皆が、ウィーチャットだけでなく、（電子決済のサービスなどの）アリペイやDiDiも使っている。私自身、ウィーチャットで20人ほどの友人とつながっています」と述べました。

一方で、ウルグアイ21世紀投資と輸出促進局のマリアナ・フェレイラ執行責任者は、「ウルグアイの企業はすでに中国との間で多くの協力関係を築いている。ウルグアイは一貫して中国企業の投資と事業展開を歓迎している。同時に、ウルグアイの企業にとっても中国市場への投資には、さらに多くの可能性とチャンスが存在する」と語りました。（提供/CRI）