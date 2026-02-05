ホンダ、インドネシアで新型「バリオ125」発表 ストリートタイプ新設定

ホンダのインドネシアにおける二輪車生産・販売合弁会社であるPTアストラ・ホンダ・モーターは、2025年12月1日、ジャカルタにおいて原付二種スクーターの主力モデル「Vario（バリオ）125」の新型を発表しました。

今回のモデルチェンジでは、外装デザインの全面的な刷新に加え、新たなラインナップとして「ストリート」タイプが追加されたことが大きなトピックとなっています。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ「Vario（バリオ）125」です！ 画像で見る（25枚）

まず注目すべきは、新設定された「ストリート」タイプです。このグレードは、個性を重視する若年層のライダーをターゲットに開発されました。

ストリートスタイルをコンセプトに掲げ、バーハンドルや分離型のメーターパネルを標準装備することで、力強く表現豊かなキャラクターを構築しています。また、車体色とホイールカラーをコーディネートすることで、視覚的な一体感と特別感を演出している点も見逃せません。

シリーズ全体の変更点としては、外装デザインの刷新が挙げられます。

フロントライトは、本モデルのアイデンティティであるV字形状を踏襲しつつ、最新のLED技術を導入することで、夜間走行時の視認性を向上させました。照射範囲と距離が拡大され、安全性も高められています。リアライトやウインカーも新デザインとなり、より先進的でスポーティな印象を強めました。

機能面では、フルデジタルメーターパネルを採用し、速度や燃料残量に加え、オイル交換時期のリマインダー機能も搭載しています。

利便性の向上にも注力されており、シート下にはヘルメットも収納可能な18Lの大容量トランクを確保。さらに、移動中にスマートフォンの充電が可能なUSB Type-C充電器や、荷物を安定して保持できるフック、容量を拡大したフロントコンソールボックスなど、日常使いに嬉しい装備が充実しています。

走行性能を支えるパワートレインには、排気量124.8ccの「e-SP」エンジンが搭載されています。最高出力8.2kW（11.1PS）／8500rpm、最大トルク10.8Nm（1.1kgf.m）／5000rpmを発揮し、力強い走りと51.7km／Lという優れた燃費性能を両立しています。

足回りには、スポーティなデザインのホイールに、フロント90／80、リア100／80のワイドタイヤを組み合わせ、安定したハンドリングを実現。ブレーキシステムにはウェーブディスクブレーキを採用し、前後連動のコンビブレーキシステム（CBS）も装備されています。

カラーバリエーションと価格設定も発表されました。「CBS-ISS」タイプは「アドバンスブルー」「アドバンスマットレッド」「アドバンスマットブラック」の3色展開で、ブロンズカラーのホイールや3Dエンブレムが特徴で、価格は2606万5000ルピア（約24万円）。

「CBS」タイプは「スポーティミント」「スポーティレッド」「スポーティブラック」の3色が用意され、価格は2441万ルピア（約22万5000円）となります。

そして注目の「ストリート」タイプは、「ブラックコーラル」「ブラックパープル」「ブラックホワイト」の3色で、価格は2649万9000ルピア（約24万5000円）です。

PTアストラ・ホンダ・モーターの三石晋社長は、今回の発表に際し「新型バリオ125は、先進性と効率性を兼ね備えるだけでなく、変化するライフスタイルに対応する製品です。特にストリートタイプの導入により、インドネシアの若いライダーへ、より楽しい走行体験を提供したい」と意気込みを語っています。